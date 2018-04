I midten av mars ble Gustav Wikheim matchvinner for Midtjylland da han satte inn 2-1 mot SønderjyskE i det 89. minutt.

I etterkant er SønderjyskE blitt beskyldt for å ha tapt kampen med vilje.

Tapet gjorde at klubben havnet på åttendeplass i Superligaen. Dermed havnet de i den letteste nedrykksgruppen med OB, Randers og Lyngby med en god luke ned til nedrykksstreken.

– Minst irriterende målet noensinne

​Med uavgjort ville de havnet på sjuendeplass, som ville sendt dem i den vanskeligste nedrykksgruppen. Der ville avstanden til nedrykksstreken vært betydelig mindre. Scoringen like før slutt gjorde at Hobro ble nummer sju.

– Det sårer stoltheten. Men man gjør det beste for klubben. Det er latterlig, det her, sa SønderjyskE-profilen Christian «Greko» Jakobsen til danske TV3 Sport etter kampen.

– Det er det minst irriterende målet i 89. minutt noensinne. Vi er tilbake i den gode nedrykksgruppen, skrev klubben på sin egen Twitter-konto.

Snapchat-kommunikasjon under lupen

​Nå kjemper SønderjyskE en kamp for å renvaske seg. Disiplinærkomitéen i Det danske fotballforbundet valgte tidlig å åpne sak mot SønderjyskE.

Nå kan Ekstra Bladet avsløre noe av bevismaterialet som disiplinærkomitéen har fått tak i. Ifølge avisen har SønderjyskE-spissen Mads Hvilsom (tidligere Brann) innrømmet overfor kompisen og Hobro-spilleren Jesper Bøge at han ikke skulle score i Midtjylland-kampen.

Bøge og Hvilsom kommuniserte på Snapchat. Bøge valgte på et tidspunkt å ta bilde av beskjedene han fikk fra Hvilsom.

Sønderjyskes sportssjef, Hans Jørgen Haysen, skriver følgende i en mail til avisen:

– Det er en del av undersøkelsen DIF kjører, og det har vi hørt. Det er tilsynelatende andre som desperat forsøker å påvirke saken via andre kanaler til ugunst for oss. Det finner vi dypt forkastelig, skriver Haysen.

– Jeg vil gjerne understreke at jeg aldri har fått vite av klubben eller treneren at vi skulle gå på banen for å tape eller at jeg ikke skulle score mål. Jeg har hatt en samtale med min bestevenn, der innholdet er blitt tatt ut av kontekst, forklarer Hvilsom i samme mail.