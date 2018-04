«Jeg oppfordrer alle til å se etter disse merkene. De ser ut som ei skuddskive, og hadde det ikke vært for innlegget jeg leste, hadde jeg ikke trodd at det var noe annet enn et lite utslett forårsaket av det lange gresset», skrev amerikanske Karen McGregor på Facebook i juni 2015.

Nå som det nærmer seg vår og sommer igjen, går innlegget hennes viralt.

I skrivende stund er innlegget delt 192.000 ganger.

April til oktober er høysesong for flått, og dette fikk Karens sønn Liam, som den gang var tre år gammel, kjenne på kroppen.

Kom på Facebook-innlegg hun hadde lest

Flere uker etter at Liam en varm sommerdag hadde lekt ute i gresset i hagen, la Karen merke til at gutten hadde et lite, rødt merke på tinningen.

Hun kom på et Facebook-innlegg hun nylig hadde lest om borreliose, og dro umiddelbart til legen.

Det var en livsviktig beslutning, forteller hun.

Liam fikk raskt antibiotika, og familien slapp derfor unna med skrekken.

«Jeg ringte legen vår. Så fort de åpnet, fikk han komme inn. Innen det hadde gått noen timer, og flere prikker dukket opp i ansiktet, beina og armene. Vi fikk antibiotika for å behandle borrelia, og vi håpet at vi hadde klart å ta det i tide. Legen hadde aldri sett det på et så lite barn før», skriver Karen i innlegget.

Blir frisk med antibiotika

Helsebiblioteket skriver at ved utslett eller påvist borreliose, vil legen forskrive antibiotika. Begynner du på antibiotika like etter at du får sykdommen, blir du sannsynligvis helt frisk igjen.

Mindre enn én av ti trenger ytterligere behandling etter å ha tatt antibiotika tidlig.

Karen tok med seg sønnen til sykehuset for å få en ekstra vurdering.

«To leger så på ham, og bekreftet at dette definitivt var en indikator på borrelia. Utslettet indikerer at det kommer fra et enkelt flåttbitt som han hadde fått for tre-fire uker siden. Vi så ikke engang flåtten», skriver hun.

Karen oppfordrer alle til å være oppmerksomme på prikker og merker som ligner på ei målskive – altså en hevelse med en rød ring rundt.

Hun oppfordrer også alle til å ta et bilde av merket for å kunne vise det frem til en lege i etterkant.

«Du får kanskje bruk for å vise det til legen på et tidspunkt», skriver hun.

FARE PÅ FERDE: Centers for Disease Control and Prevention sitt bilde viser en kvinne som er blitt bitt av flått på underarmen, og som har fått den røde ringen som viser at hun har borreliose. Foto: Centers for Disease Control and Prevention

Kaster seg over dyr og folk

Zoolog og herpetolog Dag Dolmen ved NTNU har tidligere fortalt TV 2 at hendelser som dette kan oppstå i for eksempel hagen.

Han sier at det viktigste er å få flåtten av seg så fort som mulig.

– Hunnflåtten legger gjerne egg i kratt, og da oppstår det massevis av småflått i krattet, og de kaster seg over det første og beste dyret eller mennesket som passerer, sa han.

Og:

– Det viktigste er at man får dem av seg, enten ved å dra dem ut med pinsett eller skraper dem av med neglen, så fort som mulig.

Flåtten lever i tre stadier, fra larve, til nymfe og til voksen.

– Man får nok ikke borreliose av flåttlarver, men man kan få kraftige infeksjoner på grunn av bakteriene de har med seg. Det er nymfene som er verst, fordi de gnager på smådyr som ofte har borreliabakterien i seg, sier han.

