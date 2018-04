Brooklyn Beckham (19) og Chloë Moretz (21) har lenge vært et par, og ryktene om de to oppsto allerede i 2014.

Siden den tid har Beckham og Moretz hatt et av-og-på-forhold. Nå ser det ut til å være slutt igjen, til tross for at Moretz senest 4. mars delte et bilde av Beckham på Instagram.

I helgen ble nemlig 19-åringen avbildet med en ny flamme, og ifølge The Sun er den mystiske brunetten 20 år gamle Lexi Wood.

Det britiske nettstedet skriver at Wood, som er av kanadisk opprinnelse, har vært avbildet i både japanske Vogue og Galore Magazine. Hun skal ha opprettet Instagram-profilen sin allerede i en alder av ti, og har i skrivende stund over 98.000 følgere.

Brooklyn Beckham og Lexi Wood avbildet 7. april i Los Angeles. Foto: Stella Pictures

I sommer, da det igjen var en pause med Moretz, kom nyheten om at Beckham datet YouTube-stjernen Madison Beer (19). Beer ble oppdaget av Justin Bieber allerede da hun var 12 år gammel, og kort tid senere ble hun signert av hans manager Scooter Braun.

Brooklyn Beckham er den eldste sønnen til fotballegenden David Beckham og tidligere Spice Girls-medlem Victoria Beckham.