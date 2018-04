Har du noen gang kjørt BMW M2, og har minst et milligram av tilbøyelighet til å like bilkjøring, er det en opplevelse du ikke glemmer så fort.

Den vesle sportsbilen er et resultat av at M4 (tidligere M3), etterhvert har vokst seg ganske stor.

BMW så behovet for å gå tilbake til en mer kompakt modell. I tråd med de verdiene M3 stod for helt i starten: Kompakt, lett og rask.

M2 har vært en suksess – og snart kommer et ny utgave: M2 på steroider!

Test: BMW M2: Jeg ville gladelig solgt en av nyrene mine for denne bilen

Over 400 hk

Planen var egentlig å avduke M2 Competition på bilutstillingen i Beijing 25. april. Men i Slovenia har BMW klart å lekke ut både bilder og en del teknisk informasjon om nykommeren.

Og alt tyder på at det er grunn til å glede seg. Mens originalutgaven har 370 hk, og oppleves særdeles potent med det, får den med Competition-pakken 410 hk – og et dreiemoment på 510 Nm.

Ett av bildene som har lekket av BMW M2 Competition. Ingen tvil om at dette er en bil som skal brukes.

M4-motor

Det betyr at ryktene vi har fått høre tidligere stemmer. Her er det ikke bare snakk om en tunet variant av samme motor som står i M2 fra før. Neida, dette er rekkesekseren som står i storebror M4.

I M2 blir effekten forsiktig nedjustert fra 431 hk. Men så er jo bilen også mindre og lettere enn M4, så her ligger det an til å bli høy morofaktor.

0-100 km/t skal gå unna på 4,2 sekunder. Akkurat den tiden er selvsagt ikke tilfeldig. Det er 0,1 sekund raskere enn vanlige M2 – og 0,1 sekunder saktere enn M4. Akkurat der den skal ligge, med andre ord.

Det ser ikke ut til å bli noen revolusjon på interiørsiden. Om det blir mulighet for manuell girkasse, vites ikke enn så lenge.

Lite teknisk informasjon

Utover akselerasjonen, hvilken motor det er snakk om – og antall hestekrefter – er det ikke lekket mer tekniske data.

Bildene avslører at den naturligvis blir tilgjengelig med automatgir. Forøvrig en artig sak, om det er samme som brukes i "vanlige" M2. Om den også blir levert med manuell girkasse, er imidlertid ikke avslørt ennå.

For øvrig viser bildene at Competition-utgaven får et noe mer aggressivt utseende. Men du skal følge ekstra med i timen for å se at det er Competition og ikke en vanlig M2. Speilhusene og litt modifiserte fangere foran og bak er detaljene du bør se etter.

Egentlig skulle ikke denne bilen avdukes før 25. april, i forbindelse med Beijing Motor Show.

Priser

Prisen på denne potensielle godbiten er naturligvis ikke klar ennå. En vanlig M2 starter på rundt 820.000 kroner. M4 koster drøyt 1 millioner kroner. M2 Competition vil naturlig nok legge seg et sted mellom disse.

Bilen er ventet på markedet senere i år.

Vil du ha en brukt M2, starter prisene i Norge på rundt 760.000 kroner.

Lillebror, og samlerobjekt 1M Coupe, har forøvrig steget i pris de siste par årene. Her er det også svært få objekter å velge mellom. Denne ble kun produsert i 6.309 eksemplarer.

