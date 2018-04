Da BMW kom på banen med 5-serie GT i 2009, fikk mange hakeslepp. Men ikke av de riktige årsakene. For BMW hadde nettopp sluppet nye 5-serie, og det var noe av det mest elegante i klassen. Så dukket 5-serie GT opp: En slags combicoupe-/SUV variant som så både klumpete og rar ut.

Salget ble da heller aldri noe suksess. Det til tross for at både plass- og komfort var der i rikt monn.

Nytt forsøk

Det ble ikke overraskende bestemt at 5-serie GT ikke fikk en direkte oppfølger. I stedet har vi fått 6-serie GT. Litt av samme prinsippet. Men nå med et mer elegant design.

Plattformen har man hentet fra 7-serie (forgjengeren fikk låne den av 5-serie). Det betyr ekstremt god plass og ekstremt høy komfort. Så da er vel alle utfordringene med GT-prosjektet løst?

Nja, ikke helt ...

Familiebil for deg som ikke vil bli sett i en stasjonsvogn

Ta plass! I baksetet på denne bilen har du svært god plass.

Hva er nytt?

Vi har fått teste 6-serie GT på norske vinterveier. Med telehiv og sprukket asfalt får vi virkelig satt denne bilen på prøve.

Betegnelsen 630d betyr at vi finner en råsterk dieselmotor under panseret. Rekkesekseren yter hele 265 hk.

Hva er styrker og svakheter her?

GT-en er blitt mye penere! Den klumpete hekken er tonet ned og proporsjonene stemmer langt bedre enn i 5-serie GT. Designmessig har vi likevel mer sansen for Audi A7, Mercedes CLS – og BMW 5-serie, for den del.

Høyttalere fra Bowers & Wilkins-anlegget og GT-emblemet pynter opp i interiøret.

Komforten er i særklasse. Selv på elendige norske vinterveier, er dette en mester. Det er rett og slett ikke mange biler der ute som gjør den jobben bedre.

Det sportslige er merkbart tonet ned i forhold til en vanlig 5-serie. Det vil nok noen savne.

Plassen er rett og slett enorm! Baksetet er romslig og behagelig, mens bagasjerommet sluker 610 liter.

Hva koster den?

Mye. Startprisen er 878.000 kroner for 630d GT xDrive. Det er for eksempel 131.000 kroner mer enn 530d xDrive stasjonsvogn. Det er også 85.000 kroner mer enn X5 40e iPerformance.

Om vi ser på Audi A7, med sin heftige 272 hks dieselmotor, er prisforskjellen fortsatt drøyt 40.000 kroner – i Audiens favør.

(Prisene er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikk sine databaser)

Bagasjerommet er digert! Målt i antall liter, er det større enn i 5-serie stasjonsvogn.

Hvem er konkurrentene?

Noen av bilene vi har nevnt over er konkurrenter. Men egentlig finnes det ingen direkte sammenlignbare modeller. 6-serie GT er ikke like lav og sportslig som Audi A7. Den er ikke høy som en X5 eller Mercedes GLE ​Coupe – og ikke like praktisk som en stasjonsvogn.

Vil naboen bli imponert?

Det er i alle fall en bil som legges merke til. Designet på 6-serie GT er slik at det lett kan oppstå litt diskusjoner. De som misliker den, er vanligvis de mest høylydte.

Broom mener:

For en fantastisk cruiser og langkjøringsbil. Slik sett passer den GT-betegnelsen helt perfekt. Ja, det er dessuten en helt strålende familiebil. Problemet oppstår når vi ser på prisen.

Med 7-serie-plattform skal det naturligvis koste en del penger. Men du må være spesielt interessert for å velge denne over de mer prisgunstige alternativene som vi har nevnt over.

Dessuten kommer den kun med diesel- og bensinmotorer. Ikke akkurat midt i blinken for det norske markedet for tiden ...

Full M-pakke koster deg 46.600 kroner.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide er det over 7.300 omtaler skrevet av norske bileiere. Akkurat denne modellen er imidlertid så fersk, at den ikke er omtalt enda. Det ligger imidlertid nesten 800 andre BMW-vurderinger inne! Klikk her for å lese mer

Visste du at:

– Bowers & Wilkins Diamond stereoanlegget i testbilen koster 51.100 kroner

– 6-serie GT er opptil 150 kg lettere enn 5-serie GT

– Toppmodellen, 640i, klarer 0-100 km/t på 5,3 sekunder

BMW 630d GT Motor: 3-liter, diesel R6 Effekt: 265 hk / 620 Nm 0-100 km/t: 6 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,57 l/mil Bagasjerom: 610 / 1.800 liter Lengde x bredde x høyde: 509 x 190 x 154 cm Vekt: 1.880 kg Pris: 878.000 kroner Pris testbil: 1.187.400 kroner

