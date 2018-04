Marouane Fellainis kontrakt løper ut etter sesongen og 30-åringen står fritt til å signere for andre klubber. Den franske avisen L'Équipe melder at det kan gå mot et sensasjonelt klubbytte for Fellaini.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ønsker nemlig å hente Fellaini til Anfield på en treårskontrakt. Besiktas, Paris Saint-Germain og Monaco, samt klubber i Kina, er også ute etter den store belgieren.

En overgang til Liverpool vil neppe falle i god jord hos Manchester United-fansen.

Manchester United har nye midtbanespillere på ønskelisten, og José Mourinho håper å snyte Pep Guardiola og Manchester City for Sjakhtar Donetsk-spiller Fred, skriver Daily Mirror.

Mer ukjente George Hirst – en 19 år gammel spiss på Sheffield Wednesday – kommer til å bli Manchester United-spiller, melder Daily Mirror.

Det var temperatur både før og under lørdagens Manchester-derby. Guardiola hevdet før kampen at han var tilbudt å signere Paul Pogba, men Mourinho mener at dette var City-managerens forsøk på å ta igjen på Pogba-agent Mino Raiola, som tidligere har rettet kraftige skyts mot Pep Guardiola.

Ifølge Daily Star ble Mourinho truffet av en mynt fra Manchester City-fansen, men portugiseren har valgt ikke å klage inn hendelsen.

Bayern München vant sin sjette strake Bundesliga-tittel i helgen, og tyske Bild skriver at storklubben kommer til å tilby Arjen Robben og Frank Ribéry forlengelser av kontrakten.

Everton har forhørt seg om mulighetene til å hente PSVs sportsdirektør Marcel Brands til Goodison Park, ifølge Sky Sports.