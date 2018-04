– Flere missiler har truffet Tayfur-flyplassen, skriver det statlige nyhetsbyrået SANA, som også melder at åtte missiler er skutt ned.

Flere skal være døde i angrepet, ifølge syriske medier.

Både USA og Frankrike har lovet kraftige reaksjoner mot Syria etter det påståtte kjemiske angrepet mot byen Douma, som syriske myndigheter anklages for å stå bak.

Men foreløpig avviser USA at de står bak angrepet på den syriske flyplassen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Luftangrepet kommer like etter at USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron ble enige om en «kraftig, felles reaksjon» på hendelsene i Douma.

Begge de to presidentene har slått fast at det er snakk om et kjemisk angrep, men dette er så langt ikke bekreftet fra andre hold. Under en telefonsamtale søndag, ble Macron og Trump enige om at Syrias president Bashar al-Assads regime må stilles til ansvar «for sine gjentatte brudd på menneskerettighetene».

Trump langet søndag ut mot Assad på Twitter, og kalte ham for et dyr. Han varslet en «høy pris å betale» for det påståtte angrepet.

Det har ikke vært mulig å verifisere antallet døde etter det mulige kjemiske angrepet lørdag, men hjelpeorganisasjonen De hvite hjelmene har publisert flere videoer og bilder der flere menn, kvinner og barn ligger livløse, flere av dem med skum i munnen, melder BBC.

Det er ventet at FNs sikkerhetsråd møtes mandag for å diskutere krisen.

(©NTB)