Søndag kveld har Bergen lufthavn store problemer med tett tåke.

– Vi har hatt et par timer her hvor vi ikke har fått fly ned, og når vi ikke får dem ned, så får de heller ikke dratt av gårde, sier operativ leder for Avinor ved Flesland, Øystein Skaar, til TV 2 klokken 21.10.

En rekke flyvninger ble innstilt søndag kveld, men det er ikke full stans i flytrafikken.

– En del fly som skulle lande her er sendt videre til Stavanger og Haugesund. Vi har også noen åpninger i tåka innimellom, som gjør at vi får sendt opp noen fly, sier Skaar.

På sine nettsider opplyser flyplassen at tåken skaper problemer, men de oppfordrer likevel folk til å følge med å sine flyvninger og å møte opp som normalt med mindre flyselskapene opplyser om annet.