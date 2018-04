Rosenborg – Molde 4-0 (2-0):

Trondheim/Bergen (TV 2 Sporten): Rosenborg reiste seg mesterlig etter den svake sesongstarten og knuste Molde 4-0 på Lerkendal søndag kveld.

Nicklas Bendtner scoret sine to første mål for sesongen, mens Rosenborgs øvrige mål ble satt inn av Alexander Søderlund og Anders Konradsen i storseieren over rivalene.

– Idag spilte vi som avtalt, og spillerne overholdt de avtalene som var lagt. Så scoret vi fire gode mål, og vi er veldig godt fornøyd, sa Bendtner til TVNorge etter kampslutt.

Søderlund til TV 2: – Vi viste sult

Alexander Søderlund sa til TV 2 Sporten i mixed zone etter kampen at det er kamper som mot Molde angriperen har savnet å spille.

– Vi hadde trøkk, vilje og tæl. Vi viste sult, og det må vi fortsette å gjøre. Vi burde scoret mer mål, men samtidig var vi trygge defensivt. Det er alltid deilig å score som spiss, da kan vi slippe skuldrene litt ned. Det er derfor jeg har kommet hjem, for å spille slike kamper foran nesten fullsatt stadion, sa angriperen fra Haugesund.

Trener Kåre Ingebrigtsen mener seieren burde vært større.

– Vi har tatt den første trepoengeren, og er veldig fornøyd med måten det kom på. Uansett hvem vi hadde møtt, så var det på tide å ta tre poeng. Det kom etter en prestasjon som var bra. Det er det viktigste for oss. Det er alltid deilig å slå Molde, det er en rivalisering vi setter pris på. Det er ikke mange lag det er bedre å slå enn Molde, gliste Ingebrigtsen til TV 2 Sporten etter storseieren.

– Vi har lagt listen nå, og må gjenskape det. Nå må vi gjøre dette mot andre lag og. Det gikk bra, men hadde vi truffet enda bedre, så hadde vi scoret enda mer. Spillerne gjennomfører det de skal gjøre 100 prosent, oppsummerte han i mixed zone etter kampen.

Ole Gunnar Solskjær var ikke fornøyd med Moldes prestasjoner.

– Jeg er skuffet over alt. Jeg så ikke denne komme. Spillerne har tydeligvis ikke fått inn beskjedene mine. Dette var en realitetssjekk hvor de beste lagene ligger. Jeg tar ansvar for tapet. Kanskje jeg skulle startet med et annet lag. Jeg traff i hvert fall ikke, sa Solskjær til TV 2 Sporten.

Imponert TV 2-ekspert

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er mektig imponert over det Rosenborg viste mot Molde.

– Dette var et helt annet RBK-lag enn det vi har sett tidligere i sesongen, og i dag viste de nok en gang hvem som er det klart beste laget i Eliteserien. Jeg håpet litt på at det skulle bli spenning rundt gullet i år, men for å være helt ærlig tror jeg ikke det blir det i år heller, konkluderer Mathisen overfor TV 2 Sporten, og legger til:

– RBK fikk dårlig betalt i sine første kamper denne sesongen, men i kveld var de både effektive og gode, slår han fast.

Hyller Bendtner og debutant Hovland

Eksperten mener Bendtner spilte en kamp som stod til toppkarakter på børsen.

IMPONERT: TV 2-ekspert Jesper Mathisen lot seg imponere over Rosenborg og Bendtner i søndagens kamp mot Molde. Foto: Bendiksby, Terje

Ti minutter før slutt ble tomålsscoreren byttet til til stående applaus fra et entusiastisk Lerkendal-publikum. Inn for RBK-helten kom Rafik Zekhnini, som nylig ble hentet på lån fra Fiorentina.

– Bendtner leverer en fantastisk kamp, og han viser at på sitt beste er det ingen andre angrepsspillere i Eliteserien som er på det samme nivået. Måten han setter inn 4-0 på er ekstremt imponerende, for den setter de fleste over eller utenfor mål, poengterer Mathisen.

Debutant Even Hovland, som ble hentet fra Sogndal tidligere denne uken, får også ros fra TV 2s ekspert.

– Hovland var god for Sogndal mot Aalesund tidligere i uken, og i kveld viser han at han gjør dette Rosenborg-forsvaret mer solid enn om Rasmussen spiller der. Strålende debut fra stopperen mot sine gamle lagkamerater, konstaterer Mathisen.

Søderlund og Bendtner herjet

Rosenborg leverte opp mot årsbeste de første 20 minuttene og skapte en rekke store sjanser.

Derfor var det fullt fortjent da Nicklas Bendtner stanget Rosenborg opp i ledelsen etter pasning fra Pål André Helland i det 20. minutt.

Det var danskens første scoring for Rosenborg i ligaen denne sesongen.

Ti minutter senere scoret Rosenborg igjen. Molde slurvet i de bakre rekker, og Alexander Søderlund takket og bukket. Søderlund, som fikk sjansen fra start, var iskald og satte ballen enkelt i mål etter en grusom tilbakepasning av Moldes Kristoffer Haugen.

– Det var deilig å få en goal og vise publikum at jeg kan, sa Alexander Søderlund til TVNorge om sin fulltreffer mot Molde.

I det 38. minutt trodde Rosenborg at de hadde økt ledelsen til 3-0 ta Tore Reginiussen vant en hodeduell i feltet og headet ballen i mål. Dommeren annullerte imidlertid for holding i feltet.

– Det var ikke bra nok. Vi var for senere i duellene, eller, vi ikke i duellene, sa en skuffet Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ti Eurosport om innsatsen de første 45 minuttene.

Konradsen brukte hodet

Seks minutter ut i andreomgang scoret Rosenborg igjen. Anders Konradsen dukket opp på første stolpe etter et corner, og headet inn 3-0-ledelse til Rosenborg.

Dermed fikk Rosenborg en perfekt start på andreomgang, mens marerittet fortsatte for Ole Gunnar Solskjær og Molde.

I det 68. minutt var ydmykelsen total for Molde. Nicklas Bendtner avsluttet et vakkert Rosenborg-angrep med å sette inn 4-0-scoringen fra kloss hold i feltet. Det var danskens andre scoring for sesongen, og en skikkelig «goalgetter»-avslutning.

Flere mål ble det ikke, og Rosenborg kunne juble for en solid 4-0-seier over sine rivaler.

Slik startet lagene:

Rosenborg (4-3-3): Hansen – Eggen Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling – Jensen, Trondsen, A. Konradsen – Helland, Bendtner, Søderlund

Molde (4-3-3): Linde – Remmer, Sarr, Forren, Haugen – Aursnes, Normann, Hestad – Brustad, Amang, Strand

Dommer: Kai Erik Steen, IL Gneist