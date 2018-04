Det var målløst til pause i ishavsbyen, men etter hvilen fikk Tromsø hull på byllen. Gjermund Åsen satte inn 1-0 og 2-0 etter 48 og 66 minutter, før Lasse Nilsen satte inn 3-0 kvarteret før slutt. Innbytter Slobodan Vuk fastsatte resultatet til 4-0 åtte minutter før full tid. Flere scoringer ble det ikke.

Søndagens resultat gjør at Tromsø klatrer opp fra bunnplasseringen på tabellen. Laget sto med null poeng på de to første kampene, men tok en etterlengtet seier på eget kunstgress. Nyopprykkede Ranheim blir stående med tre poeng, à poeng med tromsøværingene.

– Gjermund Åsen prikket den lekkert inn mot sine tidligere lagkamerater. Og han jublet ikke. Det var venstreføttene til Morten Gamst Pedersen og Åsen som avgjorde denne kampen, sa tidligere Tromsø-spiller Ole Martin Årst i FotballXtra om Åsen.

Ranheim gjester Sandefjord i neste kamp. Tromsø skal da ta imot Strømsgodset.

Sjansefattig

Første omgang var sjansefattig i Tromsø. Vertenes Robert Taylor testet skuddfoten på frispark i god posisjon etter et kvarters spill, men Ranheim-keeper Even Barli var med på notene. Det samme var han like etter, da TIL-spiss Runar Espejord prøvde seg fra distanse.

Etter en drøy halvtime ville hjemmelaget ha straffe da Lasse Nilsen gikk ned i boksen, men dommer Kristoffer Hagenes viftet spillet videre.

Ranheim hadde lite å komme med før hvilen. Erik Tønne kom til en halvsjanse fra distanse, men skuddforsøket hans ble enkelt plukket av Gudmund Kongshavn i målet til «gutan».

Åsen-dobbel

​Etter pause løsnet det for vertene. Etter 48 minutter slo Morten Gamst Pedersen ballen opp til Kent-Are Antonsen, og han nikket den ned til Gjermund Åsen. Trønderen satte enkelt inn 1-0, før han valgte ikke å feire scoringen mot sin gamle arbeidsgiver.

Drøyt 20 minutter etter pause doblet samme mann til 2-0. Ballen falt ned til Åsen etter corner, og den påfølgende avslutningen gikk via et Ranheim-bein og inn i nettmaskene.

I det 75. minutt var det game over for bortelaget. Runar Espejords avslutning fra skrå vinkel fant Lasse Nilsen på blank goal foran kassen. Hjemmefansen kunne juble for 3-0.

På tampen satte Vuk inn 4-0 etter at Barli i Ranheim-målet hadde reddet et skudd fra Mushaga Bakenga. Returen ekspederte Vuk i mål.

Kristoffer Løkberg fikk sjansen til å ordne et trøstemål for Ranheim helt på tampen, men Kongshavn nektet ham den gleden. Dermed endte det med firemålstriumf for vertene.

