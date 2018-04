Kameratene Tore Fjellstad og Bjørn Ingvaldsen skulle bare hente opp et par sildegarn i Moster i Bømlo fredag.

Det var Bømlo-nytt som først omtalte saken.

I garnet var det halvannen bøtte med sild, samt en torsk på 11,5 kilo.

– Da vi klappet torsken på magen hørte vi en rar klukke-lyd. Vi forsto torsken hadde fått i seg noe som ikke var bra, sier Fjellstad til TV 2.

De bestemte seg derfor for å åpne opp fisken.

1,5-kilos flaske

Da de åpnet magesekken på torsken fant de en avskåret del av en halvannen-kilos plastflaske.

Flasken var full av vann.

– Flasken opptok det meste av plassen i magesekken, det var ikke plass til noe annet, så den har nok ikke fått i seg noe særlig næring, og må ha vært veldig i ubalanse. Fiskens lengde indikerer at den burde veid omtrent 18 kilo, men den veide altså bare 11,5 kilo. Den var nok på siste reis uansett denne torsken, sier Fjellstad.

UBEHAGELIG: Her holder Bjørn Ingvaldsen opp fisken, som var omtrent en meter lang. Foto: Privat

Han sier de også forsøkte å smake på fisken, og at den var uspiselig.

– Denne torsken har lidd mye. Den var ikke slik en fisk skulle være, sier han.

Ingvaldsen sier at funnet var svært ubehagelig.

– Det var en stor overraskelse, og det ga en ubehagelig følelse da vi så flasken, jeg fikk vondt inni meg, sier han.

Føler smerte

– Se der ja. Det må ha gjort vondt, sier marinbiolog Pia Ve Dahlen når hun ser bildene av torsken.

At torsken var så tynn, mener marinbiologen er et tegn på at den har svømt lenge med flasken i magen.

– Om det er snakk om uker eller måneder er ikke godt å si, men det er nok en god stund, sier hun.

Marinbiolog Pia Ve Dahlen. Foto: Marte Haraldsen / Marte Haraldsen Photography

Fisk har som oss mennesker stresshormoner og lykkehormoner, og føler smerte.

– Den har nok ikke svømt rundt og vært en kjempeglad torsk, sier Ve Dahlen.

Blokkerer fordøyelsen

Antakeligvis har flasken blokkert hele fordøyelsessystemet til torsken.

– Den brytes ikke ned på samme måte som maten vi spiser, så den blir liggende kjempelenge i magen. Store dingser som dette her går ikke ut i tarmen, sier marinbiologen og legger til:

– Du kan ha så sterke magemuskler du bare vil, og du vil ikke klare å kna denne plastflaska til en suppe. Hvis den torsken hadde spist mer og mer ville det bare ligget i magen og råtne.

At magen konstant er full gjør også at fisken får en falsk metthetsfølelse.

– Den tror den er god og mett, så den vil ikke nødvendigvis ta til seg noe mer føde, sier hun.​

I MAGEN: Flasken fylte hele magesekken på fisken. Foto: Privat

– Stort problem

Kameratene synes funnet var svært trist.

Akkurat denne helgen har det også vært en større aksjon i Bømlo hvor det er blitt samlet inn plast langs vannkanten.

– Det har blitt samlet inn flere hundre sekker plast. Det er så mye plast i havet. I området her har vi veldig mye fin fisk, og det er trist å se at de blir ødelagt av dette, sier han.

Han legger til at torsk spiser så og si hva som helst, og at den derfor vil få i seg plast om det er mye av det i havet.

– Det er synd ingen rydder plast i havet her, men ingen vil vel begynne å gjøre dette før man eventuelt tjener noe penger på det, sier han.