Se overtidsdramatikken i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Grunnet et kraftig sammenstøt mellom Sivert Heltne Nilsen og Pål Erik Ulvestad ble det lagt til ni minutter på Brann Stadion.

Helt til det var gått 98 minutter, hadde de fremmøtte knapt fått se en eneste målsjanse.

Så svingte Taijo Teniste inn et innlegg på bakerste, der Acosta headet ballen kontant i mål – den perfekte revansjen på selvmålet som kostet Brann poeng mot Strømsgodset i forrige runde.

– I dag var det en ekstrem slitekamp. De var smarte, gode, og taktisk lure. Vi måtte ta ut alt vi hadde, og det gjorde vi heldigvis. Så var det kjekt at det var Bismar med det målet han scoret sist, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Bergens Tidende i avisens direktesending etter kampen.

Sjansefattig

I første omgang skjedde det fint lite på Brann Stadion, sett bort fra noen få, kokende minutter:

Først fikk Kristoffer Barmen gult kort for å dytte Dan Peter Ulvestad, som falt teatralsk. Så dyttet Gilli Rolantsson Bent Sørum i bakken, men islendingen slapp unna det gule.

Kristiansund hadde et bra forsøk på et frispark fra 20 meter, og Brann etablerte et trøkk mot Kristiansund-målet de fem siste minuttene – uten å komme til de store sjansene.

To spillere ut med skade

Andre omgang fortsatte med knallharde og tette dueller. Branns spisshåp, Steffen Lie Skålevik, hinket av banen etter å ha blitt tråkket på, og ble erstattet av Henrik Kjelsrud Johansen.

Bare fem minutter senere kunne kraftspissen ført seg opp på scoringslisten. Han tok et langt innkast herlig ned i feltet, men avslutningen ble reddet av Sean McDermott.

Deretter fulgte en hodeduell mellom Pål Erik Ulvestad og Sivert Heltne Nilsen som resulterte i et stygt sammenstøt. Heltne Nilsen kom seg i spill igjen etter å ha fått bandasjert hodet, men en blodig Ulvestad ble liggende.

Etter et avbrekk på fem minutter klarte Kristiansund-spilleren å gå av banen for egen maskin.

Med fem minutter igjen av full tid var Ludcinio Marengo nær å bli kveldens Brann-helt. Han kombinerte på utsøkt vis med Barmen, og fikk avslutte omtrent fra krittmerket. Igjen var McDermott parat i Kristiansund-buret.

Så stanget Acosta inn seiersmålet.

Seier betyr at Brann står med sju poeng på tre kamper, mens Kristiansund står med fire poeng på fire kamper.

Lagoppstillinger

Brann (4-4-2): Radlinger - Kristiansen, Wormgoor, Acosta, Teniste - Haugen, Barmen, Heltne Nilsen, Koomson - Skålevik, Rolantsson.

Kristiansund (4-4-2): McDermott - Hopmark, D. Ulvestad, Coly, Aasbak - Sørmo, Lepistu, Aasmundsen, P. Ulvestad - Bye, Bamba.