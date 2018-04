Se høydepunktene i vinduet øverst!

Da «den lille erten» ble byttet inn i 70. minutt, hadde det bare vært ett lag på banen – Chelsea hadde flere store sjanser, og fikk blant annet to scoringer annullert.

På West Hams tredje skudd hele kampen – tre minutter etter byttet – scoret Chicharito etter målgivende av Marko Arnautovic.

At det var nettopp meksikaneren som scoret, var ikke tilfeldig – tre ganger tidligere hadde han blitt byttet inn på Stamford Bridge, og i samtlige kamper har han funnet veien til nettmaskene.

– Det er deres eneste ordentlige målsjanse i kampen. Chelsea ble for fornøyde med tingenes tilstand, kommenterte Kasper Wikestad da utligningen var et faktum.

Fem minutter før slutt kunne bortelaget gjort ranet komplett. Marko Arnautovic gikk i bakken etter en takling av N'Golo Kanté, men fikk ikke straffe. Det burde han fått, mener TV 2s fotballeksperter.

– Det ser ut som Kanté sparker Arnautovic i foten og at foten så går i ballen. Han har dermed ikke kontakt med ballen, og West Ham burde hatt straffe, konkluderte Brede Hangeland.

Med uavgjort fortsetter Chelseas grusomme ligaform. De har bare vunnet to av de siste åtte, og har ti poeng opp til Tottenham på fjerdeplass. West Ham har nå seks poeng ned til Southampton på den siste nedrykksplassen.

Chelsea lekte seg i første omgang

Anført av Eden Hazard gnistret hjemmelaget i første halvdel.

– Chelsea har sett ut som Chelsea, kommenterte Wikestad etter et av flere lekre angrep.

I starten av første omgang kombinerte belgieren med Morata på utsøkt vis, og angrepet resulterte i scoring.

Linjemannen vinket imidlertid for offside på spanjolen, en avgjørelse reprisene viste var hårfin, men korrekt.

Like etter var duoen frempå igjen – Hazard driblet seg ned til linjen og fant Morata foran mål, men spissens hælflikk-avslutning strøk utsiden av stolpen.

Playmakeren fortsatte å herje mot et hjelpeløst West Ham-forsvar. Han spilte vegg med Morata, før han spilte Willian gjennom – brasilianeren bommet alene med Joe Hart, men den påfølgende corneren endte i scoring av César Azpilicueta etter klabb og babb i feltet.

Til pause ledet Chelsea fullt fortjent, og fikk ros av TV 2s fotballeksperter for angrepsspillet de vartet opp med.

– Det er veldig gøy å se på. Det er strålende fotball, og nydelig å se disse gutta leke seg i første omgangen. Hazard og Willian er deilige fotballspillere, og Morata er også en veldig god spiss. De har mer inne enn det vi har sett nå, men det ble farligst da de tre briljerte, oppsummerte Simen Stamsø Møller i pausen av kampen.

Fortsatte å herje etter pause

Bare ett minutt av andre omgang var gått før Chelseas angrepsspillere markerte seg igjen. Hazard spilte fri Willian, men avslutningen strøk stolpen.

Vel en time ut i kampen satte Morata ballen i mål igjen, før det igjen ble avvinket for offside – nok en gang en korrekt avgjørelse, mot et Chelsea-lag som garantert følte det burde ha avgjort kampen på tidspunktet Chicharito utlignet.

– West Ham fortjener ikke poeng her. De har manglet entusiasme i spillet. Chelsea burde ha avgjort dette for lenge siden, konstaterte BBC-ekspert Danny Mills.

På tampen satte hjemmelaget inn et voldsomt press, men West Ham ble reddet av Joe Hart – først reddet den utskjelte keeperen et farlig Marcos Alonso-skudd, før han dyttet en Olivier Giroud-heading via stolpen og ut.

Lagoppstillinger

Chelsea (3-4-2-1): Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rüdiger - Moses (Pedro), Kanté, Fábregas, Alonso - Willian, Hazard - Morata (Giroud).

West Ham (3-4-2-1): Hart - Rice, Ogbonna, Cresswell (Evra) - Zabaleta, Kouyaté, Noble, Masuaku - Fernandes (Chicharito), Mário (Cullen) - Arnautovic.