Trump er blant dem som går hardest ut etter meldingene om at opptil 100 kan ha blitt drept og opptil 500 kan ha blitt såret i et angivelig kjemisk angrep i Douma i Øst-Ghouta lørdag.

– Mange døde, blant dem kvinner og barn, i et hensynsløst KJEMISK angrep i Syria, skriver Trump, som foreløpig er den eneste som slår fast at et kjemisk angrep har funnet sted.

I tillegg til å lange ut mot Syrias president Bashar al-Assad, går han også ut mot Iran og Russland, som har støttet det syriske regimet.

– President Putin, Russland og Iran er ansvarlige for å støtte dyret Assad. Dyr pris å betale. Åpne området umiddelbart for medisinsk hjelp og undersøk. Ny humanitær katastrofe helt uten grunn. SYKT, skriver Trump.

Trump har også skrevet en siste twitter-melding om saken, der han kritiserer tidligere president Barack Obama for å ikke ha gjort noe med hele Syria-situasjonen tidligere.

– Da ville dyret Assad vært historie, legger han til.

FN bekymret

FN-sjef António Guterres er «dypt bekymret» over den økte volden i Douma, heter det i en uttalelse søndag.

– Generalsekretæren er spesielt bekymret over anklagene om at kjemiske våpen har blitt brukt mot sivilbefolkning i Douma, heter det i uttalelsen.

I uttalelsen understrekes det imidlertid at FN ikke er i posisjon til å verifisere anklagene.

Pave Frans, en rekke humanitære organisasjoner og land, deriblant Norge, uttrykker også sterk bekymring.

– Rapportene som indikerer at et stort antall sivile kan ha blitt drept og skadd av kjemiske stridsmidler i Douma, gir grunn til dyp bekymring, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og ber om at OPCW får full tilgang til området.

Ulike tall

Det er ulike tall og forklaringer på hva som skjedde i Douma lørdag. Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 80 mennesker drept i angrep mot Douma i løpet av dagen, rundt 40 av dem som følge av kvelning i kjellere og tilfluktsrom som kollapset under angrepene.

De sa imidlertid at de ikke kan fastslå at det ble benyttet kjemiske våpen.

Hjelpeorganisasjonen UOSSM, som samarbeider med De hvite hjelmene i opprørskontrollerte områder i Syria, anslår at over 100 mennesker ble drept og over 500 skadd, og har sagt at det ble kjent klorlukt i byen etter angrepet.

Andre hjelpearbeidere i byen hevder det ble benyttet saringass.

Tidligere FN-inspektør skeptisk

Tidligere FN-inspektør Åke Sellström sier han er skeptisk til påstandene om at det ble brukt kjemiske våpen inntil det er bevist.

– Assad og russerne bomber nå Ghouta i stykker bit for bit og får stor kritikk fra verdenssamfunnet for dette. At de i tillegg også skulle åpne for enda mer kritikk ved å bruke kjemikalier, virker merkelig, sier den svenske våpeneksperten.

Assad-regimet kan ha stått bak lørdagens påståtte bruk av kjemiske våpen mot Douma i Øst-Ghouta, men det kan like gjerne ha andre forklaringer, mener han.

Giftige stoffer kan spres på mange måter, også gjennom eksplosjoner på bakken eller med røyk, påpeker Sellström.

Benekter

Meldingene om bruk av kjemiske våpen er ikke bekreftet fra annet hold, og syriske regjeringsstyrker nekter for å benytte slike våpen og anklager opprørere for å stå bak.

– Jaish al-Islam fabrikkerer slike kjemiske angrep i et forsøk på å bremse den syriske hærens framrykking, sier en regjeringskilde til det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

Russland, som er Assad-regimets fremste allierte, nekter også for at det ble benyttet kjemiske våpen lørdag.

– Vi tilbakeviser bestemt denne informasjonen, sier generalmajor Jurij Jevtusjenko, som leder det russiske senteret for forsoning mellom de krigførende parter i Syria.

– Straks Douma er frigjort fra de militante, er vil klare til straks å sende inn russiske spesialister på kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen, for å samle data som viser at disse påstandene er fabrikkerte, sier han.

(©NTB)