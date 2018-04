Partiet er nå kjent med at ti personer har blitt syke etter Høyres landsmøte på Gardermoen i helgen.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier til TV 2 at det er «udramatisk, men selvfølgelig ubehagelig», og opplyser at de første som ble syke allerede er på bedringens vei.

Kommunelegen informert

Partiets stab har sendt ut en e-post til alle som var til stede på landsmøtet.

I e-posten informeres det om at noen av deltakerne på landsmøtet er blitt syke i løpet av søndag morgen.

Kommunelegen og Mattilsynet er informert om saken.

«Vi har helsepersonell til stede, og følger rådene fra kommunelegen her i Ullensaker,» står det videre i e-posten.

Etisk utfordrende temaer

Aarset skriver i en tekstmelding til TV 2 at de ellers er strålende fornøyd med landsmøtet.

Flere etisk utfordrende temaer stod på agendaen i helgen. Etter en heftig debatt søndag endte partiet blant annet med å si ja til eggdonasjon.

Senere samme dag handlet debatten blant annet om partiet skulle vurdere å øke avgiften på fossilbiler. Flertallet på landsmøtet stemte for å stryke forslaget, noe som innebærer at partiet ikke går inn for å øke avgiften.