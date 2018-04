Alexander Kristoff lå blant favorittene da det gjensto rundt 40 kilometer av Paris-Roubaix.

Men så oppstod uhellet. Nordmannen gikk i bakken og holdt seg til skulderen.

Se video av velten øverst.

– Det så ikke bra ut! Bare det ikke kragebeinet, sa TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Senere kom det rapporter om at Kristoff hadde stått av rittet, men dette stemte ikke. Kristoff rullet i mål et godt stykke bak feltet.

Det var imidlertid ikke være snakk om noe brudd for UAE-rytteren.Verst hadde det gått utover ryggen som var svært oppskrapt.

Kristoff gikk rett i bussen etter målgang og var lynende forbannet. Senere kom han ut og pratet med pressen.

– Ryggen er veldig oppskraft fra nakken og ned til rumpen. Jeg måtte ta noen minutter og samle meg, men jeg valgte til slutt å fortsette, sier Kristoff til TV 2.

– Drakten satt godt fast og jeg måtte rive den av, sa Kristoff mens han viste frem den oppskrapede ryggen. Han var ikke fornøyd med sin tidligere lagkamerat fra Katusha, Tony Martin.

– Hva skjedde egentlig?

– Det var Tony Martin sin skyld. Jeg vet ikke hvorfor han tar så mye risiko når han er topp 10. Han ødelegger både sitt eget og mitt løp. Jeg vet ikke hvor langt opp jeg kunne kommet, men det var over da jeg «trynte», da hadde jeg ikke sjanse.

Det stiller Tony Martin seg helt uforstående til.

– Det er «bullshit». Jeg liker ikke å fordele skyld slik rett etter et ritt. Først bør man tenke, så kan man snakke. Det er aldri bra å skylde på noen slik rett etter et ritt. Jeg vet ikke hvorfor Alex sier det, sier en lettere irritert tysker til TV 2.



– Terningkast to!

Thor Hushovd mener Kristoff tydelig hadde gode bein da han gikk ned.

– Det er synd at velt skal ødelegge, men det er godt å høre at det ikke er noe brudd. Samtidig mener jeg det er positivt at han er forbannet etterpå. Det tror jeg betyr at han hadde mer på laget, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Nå er vårsesongen over for Kristoffs del. Den har ikke gått som forventet.

– Det har ikke gått veien i år. Han har ikke prestert slik som vi eller han hadde forventet. Jeg ville vel gitt ham terningkast tre, sier Thor Hushovd

Det er Kristoff enig i. Faktisk er hovedpersonen selv enda mer kritisk enn sin tidligere kollega.

– Jeg hadde håpet på bedre. Jeg er ikke veldig fornøyd. Jeg vil gi meg selv terningkast to etter denne våren. Jeg har to seirer og en fjerdeplass i Milano-San Remo som trekker opp.