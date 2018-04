Du kan spare flere titusener av kroner hvert år om du bytter ut den fossile bilen din med en ny elbil.

Bor du for eksempel vest for Oslo, og har 25 kilometer å kjøre til jobben, kan du på ett år spare nærmere 35.000 kroner - eller drøyt 2.700 kroner i måneden - ved å gå over til elbil.

Forutsetningen for regnestykket er de samme fordelene som elbilen har i dag når det gjelder driftskostnader. At elbilen er fri for engangsavgift og moms tar vi ikke hensyn til her.

Grunnlaget for sammenligningen er fossil bil og elbil i samme klasse. Vi har valgt å bruke Volkswagen Golf som eksempel, siden modellen finnes både med bensin- eller dieselmotor – og som ren elbil.

Snittforbruk 0,5 l/mil

e-Golf med 136 hk koster 339.720 kroner, mens en VW Golf diesel med 115 hk har kr. 331.390 på prislappen, det gjelder kampanjemodellen Business.

Vi har tatt utgangspunkt i en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer, som er ganske nær gjennomsnittet i Norge, og satser på at vår testperson holder seg frisk, og kjører tur/retur jobb i Oslo samtlige arbeidsdager i året.

Vi har gått ut fra et snittforbruk for diesel-Golfen på 0,5 l/mil, og en middelpris på diesel på kr. 14,50 pr liter.

Strøm er mye billigere enn diesel og bensin, det betyr sparte penger.

Da vil regnestykket se slik ut for de to alternative bilene når det gjelder driftskostnadene:

Diesel-bilen:

Drivstofforbruk (1500 mil á 0,5 l/mil x 14.50: Kr. 13.050,-

Bompenger til Oslo, 230 dager á kr. 77,- 17.710,-

Forsikring (topp bonus) . - 6.150,-

Årsavgift - 2.820,-

Servicekostnader (med serviceavtale) - 3.600,-

Totalt for året - Kr. 43.330,-

Elbilen:

Strømforbruk, 1,5 kWt pr. mil á kr. 1,10 - Kr. 2.250,-

Forsikring - 5.450,-

Årsavgift - 455,-

Servicekostnader (med servicevtale) - 2.400,-

Totalt for året - Kr. 10.555,-

Årlig besparelse med elbil: Kr. 32.775,-.

Derfor sparer elbil-eierne veldig mye penger

Forskjellen kan bli enda større

Hver eneste måned med elbil i stedet for diesel betyr altså mer enn 2.700 kroner spart, året rundt. Sannsynligvis vil regnestykket til slutt bli enda litt gunstigere for elbilen, siden det fortsatt er enkelte muligheter igjen til fri lading - og at det er regnet med en pris pr. kWt på kr. 1,10, mens det på min siste strømregning var en pris i underkant av 1,00 pr. kWt.

Sannsynligvis vil også forskjellen på servicekostnader bli noe større enn i vårt regnestykke, i alle fall over tid.

I tillegg kommer et stort usikkerhetsmoment: Nemlig verditapet. Særlig dieselbiler har fått juling de siste årene, mens elbilene har holdt seg svært godt i verdi.

Spar minst 15.000 - også uten bompasseringer

At det er store besparelser å hente ved å gå over til elbil, er det ingen tvil om. Vårt eksempel er hentet fra Oslo-området, der besparelsene vil være størst. Men uansett hvor du bor i landet, er det penger å hente.

Selv om du bor slik til at du aldri kjører gjennom bomstasjoner, vil du uansett få en besparelse på i alle fall 15.000 - 16.000 kroner i året, fortsatt med utgangspunkt i vårt regnestykke med C-segmentbiler.

Brooms bilekspert: Kjøp elbil nå!

Se video: Dette kan bli en bestselger i Norge