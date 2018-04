SISTE: Det er enighet i lønnsoppgjøret, opplyser riksmekler Nils Daleide ved 15.30-tiden søndag.

– På basis av partenes vilje til å samarbeide til tross for store forskjeller, så har vi nå kommet fram til et grunnlag. Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, sier riksmekler Nils Dalseide.

Meklerfristen for NHO og LO/YS ble satt til midnatt natt til søndag. Samtidig sto til sammen 35.000 av LOs og YS' medlemmer i fare for å bli tatt ut i streik fra klokken 6 søndag hvis partene ikke ble enige.

Det ble enighet etter 15 timer på overtid.

Pensjon

Sakene det særlig var uenigheter om i forhandlingene var AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, og kost og losji for arbeidere på oppdrag.

– Vi har tatt et viktig skritt i kampen mot sosial dumping, blant annet når det kommer til avtalen om kost og losji på reise, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Likevel kom de ikke helt i land med ønskene for pensjon.

– Her kom ikke arbeidsgiversiden oss helt i møte, sier Gabrielsen.

NHO-leder Kristin Skogen Lund var fornøyd søndag ettermiddag.

– Vi er veldig lettet over at vi kom til en løsning. Vi er glade for at vi har resultat som begge parter kunne se seg fornøyd med, og vi er blitt enige om en ny AFP-løsning som jeg tror vil bli bra for alle, sier NHO-lederen.

LO og YS ønsket en tjenestepensjonsordning med opptjening fra første krone. Dette ble det ikke denne gangen.

– Det er et krav NHO ikke kan innfri. For det første er dette noe som det er opp til lovmyndigheten å vedta. Nå skal vi designe en forbedret AFP-ordning, da kan man ikke begynne å endre på enkeltdeler før helheten er på plass. I tillegg ville ordningen LO ønsker blitt alt for dyrt for enkelte deler av næringslivet, sier Skogen Lund.

Planla streik

Om det hadde blitt streik, kunne det blitt den største på 18 år.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen ville slått kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kunne havnet i streik hvis streikeuttaket ble utvidet.

For allmennheten var det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene umiddelbart ville blitt merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

