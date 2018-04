Peter Sagan vant Paris-Roubaix for første gang søndag, men han fikk uventet kamp av en sveitsisk 27-åring.

Slovaken smøg seg av gårde da det var rundt 50 kilometer igjen, og så seg aldri tilbake.

Til slutt var det kun den ukjente Silvan Dillier (27) som kunne henge på den regjerende verdensmesteren.

Sveitseren var en del av det opprinnelige bruddet og imponerte stort ved å holde følge med Sagan.

Det hele ble til slutt avgjort inne på velodromen. Der var Sagan overlegen. ​

– Peter den store gjør det igjen! utbrøt TV 2s kommentator Christan Paasche da seieren var et faktum.

– Jeg er veldig glad for å komme på førsteplass. Det er en fantastisk følelse, sa Sagan etter å ha krysset mållinjen.

Niki Terpstra tok tredjeplassen.

Kristoff veltet ut av seierskampen

For de norske ble det en tøff dag på sykkelen.

Alexander Kristoff fikk vinnersjansene sine spolert da han gikk i bakken 40 kilometer før mål.

Nordmannen ble liggende å vri seg i smerter, men kom seg etter hvert tilbake på sykkelen igjen og fullførte rittet. Kristoff slapp fra den stygge velten med en oppskrapet rygg.

– Ryggen er veldig oppskrapet, fra nakken og ned til rumpen. Jeg måtte ta noen minutter og samle meg, men jeg valgte til slutt å fortsette, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg vet ikke hvor langt opp jeg kunne kommet, men det var over da jeg «trynte», da hadde jeg ikke sjanse, sier Kristoff.

Edvald Boasson Hagen og Truls Korsæth ble også hindret i situasjonen hvor Kristoff gikk ned, og mistet dermed kontakten med hovedfeltet.

– Jeg klarte aldri å komme opp igjen etter den krasjen. Jeg satt bra med og følte meg bra, så da er det ekstra synd, sier Boasson Hagen til TV 2 etter rittet.

Amund Grøndahl Jansen og Sven Erik Bystrøm kjørte svært sterkt, og ble best plassert av de norske.

Grøndahl Jansen ble beste norske med en råsterk topp 16. plass.

– Det var bra. Bedre enn jeg hadde gamblet på på forhånd. Det sier litt om gruppen som kjemper om topp ti-plasseringen. Det var selvtilliten som gjorde at jeg ikke klarte å ta den luken. Vi er kanskje sterke nok til å kjøre topp ti, men mangler den siste «killeren» akkurat der. Men jeg føler at jeg kan bevise toppresultater her i fremtiden, sier han til TV 2.​

– Det var gøy

Bystrøm var i brudd i store deler av etappen, men måtte slippe da Sagan kom opp og iverksatte hardkjøret sitt. Han var fornøyd med innsatsen etter rittet.

– Det var en hard dag. Det var hardt å komme i brudd, men greit å slippe stresset i feltet i brosteinspartiene. Dessverre holdt det ikke lenger enn gjorde, sier han til TV 2.

– Det ga mersmak. Det var masse liv i løypen. Det blir kult å prøve igjen neste år. Jeg ser frem til det. Dette var nok noe av det hardeste løpet jeg har syklet. Det kostet mye å komme i brudd. Det skal bli godt med litt ferie nå. Det blir en rolig uke fremover.

Måtte gjenopplives

Paris-Roubaix er populært kalt «Helvetet i Nord» og det ble svært dramatisk underveis. Det var mange velt tidlig i rittet og flere outsidere som Stefan Küng og Matteo Trentin måtte bryte.

Enda mer dramatisk skulle det bli etter omlag 100 kilometer.

Michael Goolaerts (22), som sykler for Verandas Willems, lå livløs i veikanten og ble fraktet til sykehuset etter å ha fått hjertekompresjoner på stedet.

Det er ennå uvisst hvordan det går med den belgiske unggutten.

Bystrøm i brudd

Sven Erik Bystrøm gikk i brudd i starten på rittet, og var med i det som etter hvert ble et nimannsbrudd.

Etter Arenberg-skogen telte bruddet kun fire mann, og UAE-rytteren var en av dem.

Farten var imidlertid satt opp bak i hovedfeltet, og 80 kilometer før mål hadde Bystrøm kun to minutter ned til gruppen med favorittene.

Quick-Step Floors har fullstendig dominert vårklassikerne hittil. De hadde flere kort å spille på i Philippe Gilbert, Niki Terpstra og Zdenek Stybar.

Gilbert gikk først, men ble kjørt inn. Da stakk Stybar direkte, rundt 70 kilometer før mål. Heller ikke han klarte imidlertid å skape en skikkelig luke til gruppen med favorittene.

Bystrøm imponerte stort i Paris-Roubaix-debuten sin, og holdt stand lenge i front.

Sagan angrep

Peter Sagan smøg seg av gårde da det var rundt 50 kilometer igjen. De andre favorittene ble sittende og titte på hverandre, tydelig uenige om hvem som skulle ta opp jakten, og plutselig hadde slovaken fått et halvminutt.

Den regjerende verdensmesteren kjørte seg opp til bruddet hvor Bystrøm satt. Bystrøm måtte etter hvert slippe Sagans hardkjør, og snart var slovaken alene i front sammen med Silvan Dillier, som hang med etter det opprinnelige bruddet.

Bak jaktet fjorårsvinner Greg van Avermaet, Jasper Stuyven, Sepp Vanmarcke og nybakt Flandern-vinner Niki Terpstra.

Seieren sto imidlertid mellom Sagan og Dillier til slutt.

