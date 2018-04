Hertuginne Kate og prins William venter sitt tredje barn nå i april. Eksakt termindato er ikke satt.

Kjønn irrelevant

Fra før av har paret sønnen George (4) og datteren Charlotte (2).

Det er ikke avslørt hvilket kjønn familiens siste tilskudd har. Men det som er sikkert er at kjønn ikke lenger spiller noen rolle for arverekkefølgen i Storbritannia. Ifølge en lov fra 2013 vil to år gamle Charlotte gå foran det nye barnet i arverekken - uavhengig kjønn.

Da loven ble innført, hadde den tilbakevirkende kraft: Personer født etter 28. oktober 2011 vil ikke kunne gå foran andre i arverekken på grunn av kjønn. Det betyr at prins Georg, som kom til verden 22. juli 2013, ville vært først i arverekken, etter bestefar prins Charles og far prins William. selv om han hadde vært jente.

Som i Norge

En av de som venter spent på nyheter fra Storbritannia er TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

– Da hertugparet av Cambridge var i Norge tidligere år, fortalte Kate selv at de ikke visste kjønnet på det tredje barnet som kommer nå i april. Men barnets kjønn vil altså uansett ikke bety noe for arverekkefølgen til tronen, sier Totland.

Snart en famile på fem. Foto: NTB/SCANPIX

Han påpeker at på grunn av den gamle arveloven har dronning Elizabeths datter prinsesse Anne alltid kommet etter sine tre brødre i arvefølgen - selv om hun er eldre enn to av dem.

– Men etter den nye arveloven vil lille prinsesse Charlotte altså beholde sin plass i arvefølgen uansett om hun får en bror eller søster. Dette er jo for øvrig samme system som vi i dag har i Norge, sier Totland.