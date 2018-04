Snart 12 timer på overtid sitter partene fortsatt i mekling i forhandlingene mellom NHO og LO/YS.

TV 2 har søndag formiddag snakket med folk som sitter tett på meklingen. Deres inntrykk er at partene har tro på å komme fram til en løsning.

TV 2 kjenner til at det har vært kontakt mellom partene og regjeringen for å få til en løsning på spørsmålet om Avtalefestet pensjon (AFP).

Men kilder sier at det ennå ikke har blitt sendt en formell henvendelse om bidrag fra regjeringen.

– Godt tegn at de fortsatt snakker sammen

Tidligere forbundsleder i Fellesforbundet, Arve Bakke, sier til Fri Fagbevegelse at det er et godt tegn at forhandlingene ikke er brutt.

​– Når de ser at det er mulig å komme til enighet, fortsetter de. Min erfaring er at hvis du skjønner at det ikke er mulig å bli enig, da bryter du på morgenkvisten. Da er delegasjonene etter hvert blitt så urolige at de må motiveres for å fortsette, sier den tidligere lederen i Fellesforbundet til Fri Fagbevegelse.

Bakke har selv lang erfaring med å forhandle i hovedoppgjør. Han ledet selv to forhandlinger som gikk til langt utpå formiddagen dagen etter fristen.

Mulig storstreik

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre. ​

35.000 av LOs og YS' medlemmer blir tatt ut i streik om partene ikke blir enige. Dette blir i så fall den største streiken på 18 år.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

For allmennheten er det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene umiddelbart vil bli merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

(TV 2/NTB)