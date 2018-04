Paris Saint-Germain vil forsøke å lokke Liverpool-kometen Mohamed Salah til den franske hovedstaden i sommer, det hevder det franske nettstedet le10sport ifølge Mirror.

Ifølge det franske nettstedet skal PSG være klare for å kvitte seg med Edinson Cavani og erstatte ham med Salah som er toppscorer i Premier League med 29 mål.

Real Madrid blir også nevnt som en mulig destinasjon for Liverpool-angriperen.

Zinedine Zidane har innrømmet at Gareth Bale for tiden er «litt nedfor». Real Madrid-treneren sier likevel ifølge Mirror at han forventer at waliseren blir i klubben i sommer.

Spekulasjonene vedrørende Bales framtid i Real Madrid har igjen skutt fart etter at den tidligere Tottenham-spilleren ble sittende på benken i hele Mesterliga-oppgjøret mot Juventus.

Manchester City-manager Josep Guardiola er i ferd med å bli verdens best betale treneren, skriver Mirror. Spanjolen er ventet å signere under en ny kontrakt som vil gi ham over 200 millioner kroner i året, og som vil binde ham til City frem til 2020.

Daily Star skriver at Manchester United-manager José Mourinho skal være villig til å bytte Paul Pogba og Anthony Martial mot at han får PSG-stjernen Neymar i retur. Det kan imidlertid hende at Mourinho har endret mening etter Pogbas fantastiske andreomgang mot Manchester City lørdag kveld.

Etter kampen sa den portugisiske treneren i et stikk til rival Josep Guardiola at prisen for den franske stjernespilleren hadde steget.

Leicester skal være klar for å hente Norwich-unggutten James Maddison (21) for rundt 180 millioner kroner skulle Riyad Mahrez forlate klubben i sommer. Det melder The Sun.

Tidligere Manchester City-manager Roberto Mancini er favoritt til å ta over den ledige jobben som Italia-trener, skriver The Times.