Manchester City ledet 2-0 og så ut til å spasere seg til titteljubel på Etihad lørdag kveld.

Men så våknet Manchester United og Paul Pogba.

Franskmannen scoret to mål i løpet av to minutter og utlignet til 2-2, før Chris Smalling satte inn 3-2-scoringen som sørget for at Manchester City må utsette tittelfesten.

​Se Pogbas to mål og alle scoringene fra byderbyet øverst!

Etter kampen takket Paul Pogba lagkameraten Michael Carrick for å ha vist midtbanespilleren hvordan han bør løpe på banen for å komme i scoringsposisjon.

– Michael Carrick har hjulpet meg masse med disse løpene. Han har alltid vist meg videoer og vist meg hvordan det skal gjøres, sa Pogba, ifølge

Pogba har fått mye kritikk både for sin innsats på banen og for å ha fokusert på utenomsportslige ting som reklameoppdrag og lignende denne sesongen.

– Fikk tilbake selvtilliten

Med sine to scoringer mot City ga midtbanestjernen kritikerne svar på tiltale.

– For det første, så visste vi at vi måtte score mål. Vi lå under 0-2. City elsker å angrepe, og liker ikke å forsvare seg. Så jeg måtte komme mer inn i boksen, for jeg visste at jeg hadde Nemanja Matic og Ander Herrera bak meg, oppsummerte Pogba.

Og:

– Jeg tenkte ikke før det første målet. Alexis Sánchez liker å spille direkte fotball. Jeg så at jeg fikk rom, og heldigvis lå ikke Kompany tett oppi meg. Jeg er lettet, for etter at vi scoret fikk vi selvtilliten tilbake, la han til.

– Det ville vært døden for oss

Den franske landslagsspilleren innrømmer at det ville vært tungt å tape mot City.

– Jeg ønsket bare ikke å tape mot City. Tapet mot dem fra forrige sesong smerter meg fremdeles. Dersom de hadde vunnet, så ville de vunnet ligaen. Det ville vært døden for oss. Å tape mot dem og se dem feire, vi kunne ikke la det skje. I pausen sa vi at vi ikke hadde noe å tape, la oss gjøre det beste ut av det, røpet Pogba – som nå håper at Manchester United kan fortsette i samme spor frem til sesongslutt.

– Etter en andreomgang som dette, så må vi bare spille slik hele tiden. Dersom vi ønsker å være med oppe der med City, så må vi fortsette slik, mente tomålscoreren på Etihad.

Etter kampen ble Pogba hyllet av både eksperter og fans. BBC-ekspert Robbie Savage mente midtbanestjernen leverte sin beste prestasjon noensinne for Manchester United i andreomgangen på Etihad.

– Det er de beste 45 minuttene Pogba noensinne har vist i Manchester United-trøyen, slo han fast.