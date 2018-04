Norske Vegard Herøy (22) bor og jobber i Münster og var ikke langt unna da en varebil kjørte inn i folk som satt og hygget seg på en fortauskafé.

Kamerat ble øyenvitne

– Jeg var rundt én kilometer unna da det skjedde, men jeg har en venn som så det skje. Han satt på en kafé like ved, sammen noen venner, da bilen kom kjørende og meide folk ned. Jeg snakket med ham for kort tid siden, og han er sterkt preget, sier han til TV 2.

Herøy er selv sjokkert over hendelsen.

– Det er helt forferdelig her nå. Det er stille, dystert, men alle forsøker å muntre hverandre opp, sier Herøy.

Vegard Herøy er preget av dagens hendelser i Müenster. Foto: Privat

Norsk UD sier til NTB at den norske ambassaden arbeider med å kartlegge situasjonen og få oversikt om eventuelle nordmenn er rammet.

Hendelsen fant sted klokken 16.30. Det var en fin varm vårdag i Münster, og mange var ute i vårsolen. Fortauskafeen i gamlebyen, og et naturlig samlingssted for innbyggerne.

To drept

Vitner har fortalt at varebilen kom i stor fart mot folkemengden. To personer ble drept og 20 skadd, melder nyhetsbyrået AP. Tidligere sa politiet at tre ble drept.

Tilstanden skal være kritisk for seks av de skadde.

Münster er en by med rundt 300.000 innbyggere. Det bor mange studenter i byen, og også en del nordmenn.

Tysk gjerningsmann

Utover kvelden er det mindre som tyder på at hendelsen var et terrorangrep. Gjerningsmannen er ifølge tyske medier en tysk mann født i 1969. Han har ikke noe rulleblad, men avisene skriver at han har hatt store psykiske problemer.

Politiet ber imidlertid folk om å holde seg unna sentrum og området rundt Kienpenkerl. Situasjonen er fremdeles uavklart.