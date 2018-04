En polsk mann er dømt til ti måneder og 15 dagers fengsel for å ha smuglet inn 22.600 liter øl over grensen til Norge.

Både påtalemyndigheten og retten aksepterte påstanden at han ikke hadde til hensikt å smugle inn alkoholen, men fant at han hadde vært grovt uaktsom i forbindelse med grensepasseringen.

I retten erkjente han dette. Han har også vært samarbeidsvillig med norsk politi som etterforsket saken.

Lasten var plombert

Han forklarte i retten at han trodde han skulle ut på en ordinær transporttur til Norge, og at lasten var metall. Han hadde jobbet for det polske frakteselskapet i fire år, og alltid stolt på sjefen.

Men denne gangen oppdaget han at lasten var plombert da han hentet vogntoget, noe som var uvanlig. Han dro likevel mot Svinesund uten å stille noen spørsmål.

Det var også en ny speditør, og nye tollrutiner i forbindelse med oppdraget, men sjåføren valgte likevel å passere grensen uten å gjøre noen nærmere undersøkelser.

I dommen står det at retten mener dette er så klanderverdig at han dømmes til fengsel.

Ble presset av selskapet

En annen fører av et polsk vogntog fikk tilsvarende selv om han har erkjent at det var hans hensikt å smugle inn lønnen. I retten forklarte han at selskapet han jobbet for presset ham til å frakte ti paller med øl til Norge. Hvis ikke ville de ikke betale ham lønn.

Denne føreren hevder han og familien var i en vanskelig økonomisk situasjon, og følte at han ikke hadde noe valg.

Det viste seg imidlertid at det var 24 paller med øl i vogntoget. Sjåføren hevder han ikke var klar over dette, da vogntoget var lastet og plombert da han hentet det.

De to mennene fikk lavere straff enn det som er gjennomsnittet for tilsvarende forbrytelser. Det ble vektlagt at de samarbeidet i utstrekt grad med politiet, og hjulpet til med å oppklare hvem som organiserte smuglingen, og hvem som var mottaker.

​