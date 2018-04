VIF - Strømsgodset 1-4

Som om ikke stortapet var ille nok, sved den nok ekstra mye for VIF-fansen da deres tidligere yndling Herman Stengel banket inn 4-1 helt på tampen på Intility Arena lørdag.

– Det var deilig, vanvittig deilig. Jeg bare måtte skyte. Det måtte bare bli sånn. Det kunne ikke blitt bedre enn dette, sa Stengel til Eurosport.

– Det var godt å komme i ledelsen tidlig i annen omgang, og da synes jeg vi kontrollerte det bra, fortsatte han.​

Resultatet sikret Godset sesongens første seier, mens VIF nå har to tap på rad.

Pedersen i målform

Strømsgodsets Marcus Pedersen seiler opp som Eliteseriens toppscorer etter to nye scoringer i 4-1-seieren mot Vålerenga på bortebane lørdag.

Pedersen scoret et mål i hver av omgangene, det siste fra straffemerket, da han satte inn sitt tredje og fjerde seriemål for sesongen.

Chidera Ejuke sto for Vålerengas scoring, men det ble bare et trøstemål. Tidligere Vålerenga-spiller Herman Stengel ordnet 4-1-seier på overtid i returen til sin gamle hjemmebane.

Strømsgodset tok sin første seier for sesongen på tredje forsøk. Vålerenga blir stående med sine to seirer og to tap.

Strømsgodset får en ny mulighet til å ta poeng når Tromsø venter allerede onsdag.

Drømmestart

Marcus Pedersen ga Strømsgodset en drømmestart på oppgjøret i hovedstaden. Jonathan Parr fosset fram på venstresiden, og foran mål var Pedersen mutters alene. 27-åringen fikk en enkel jobb med å heade bortelaget i ledelsen etter 26 minutter.

Vålerenga slo imidlertid tilbake på overtid av omgangen. Magnus Lekven slo ballen inn foran mål fra høyre, og bakerst i feltet var Chidera Ejuke. Nigerianeren bredsidet ballen lekkert i det høyre hjørnet og spolerte den planlagte pausepraten til Tor Ole Skullerud.

Strømsgodset-treneren kan umulig ha gjort seg bort i garderoben da det kun tok tre minutter før bortelaget var tilbake i ledelsen. Tokmac Nguen var først på en retur etter en duell på Vålerengas femmeter, og satte inn 2-1 fra åtte meters hold.

Straffespark

Nguen fortsatte å skape problemer for hjemmelaget i Oslo, og etter 64 minutter ble midtbanespilleren tatt inne i 16-meteren alene med Adam Larsen Kwarasey.

Pedersen fikk sjansen fra straffemerket. Selv om Kwarasey gikk riktig vei, var straffen både hard og velplassert.

Sam Adekugbe fikk en god mulighet til å gi Vålerenga fornyet håp fire minutter etter straffescoringen, men klarte ikke å heade på mål fra fem meter.

Adekugbe fikk en ny sjanse på tampen, men det ville seg ikke for Vålerenga. Strømsgodset tok med seg alle poengene tilbake til Drammen etter at Stengels satte punktum med sitt første mål for sesongen.

