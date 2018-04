Se Currans magiske 3-2-scoring i vinduet øverst!

– Det er ren propaganda for norsk hockey, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad da Kodie Curran sendte CC Amfi til himmels med en utsøkt 3-2-scoring fire minutter før slutt.

Storhamar så ut til å spasere til seier da de ledet 2-0 midtveis i andre periode, men Lillehammer snudde kampen etter to scoringer av Brett Cameron.

Mot slutten av kampen tok Storhamars stjerne-kanadiere ansvar. Først Curran med en utsøkt 3-2-scoring, før Josh Nicholls kontret inn 4-2-målet. Sekunder før slutt satte sistnevnte inn Storhamars femte i åpent bur.

Dermed tar Storhamar initiativet om kongepokalen – trofeet de ikke har vunnet på ti år.

– Det er helt sinnssykt. Det er så trøkk her, sa TV 2s hockeyekspert Erik Follestad om den enorme stemningen i CC Amfi etter thriller-avslutningen.

Storhamar scoret kaosmål

Storhamar, som tidligere i første periode hadde hatt flere stolpetreff, tok ledelsen på dramatisk vis.

Først skjøt Christian Larriveé i stolpen. Pucken spratt ut igjen, og det ble fullstendig kaos da flere spillere kastet seg inn i situasjonen.

Reprisene viste blant annet at Josh Nicholls lå oppå Lillehammer-målvakt Christoffer Bengtsberg, men Larriveés scoring ble stående – en avgjørelse som ble møtt av enorme protester fra Lillehammer-leiren.

Flere stusset da dommerteamet ikke benyttet TV-bildene før de tok avgjørelsen, noe TV 2s hockey-ekspert Erik Follestad forklarte slik:

– Lillehammer føler seg nok snytt, men dommerteamet har ikke lov til å se på offside i målgården eller angrep på målvakt på video. Den avgjørelsen må tas på isen, sa Follestad, før han la til:

– Spørsmålet er om Nicholls står i offside i målgården. Sånn sett er det greit, men det er ikke lett å være dommer her – vi er ikke sikre etter å ha sett reprisen hundre ganger.

Like etter ble Lillehammer tildelt straffe, men Brendan Ellis' forsøk ble enkelt å stoppe for keeper.

Økte ledelsen etter keepertabbe

Like etter den første pausen festet Storhamar for alvor grepet om seieren. Et langskudd traff Bengtsberg i skulderen, og på returen var Steffen Thoresen først.

Lillehammer-keeperen fikk skarp kritikk etter baklengsmålet.

– Den returen der skal Bengtsberg ha bedre kontroll på. Han kommer litt ut av balanse, og får ikke øynene på pucken før den treffer isen. Da har Thoresen vunnet racet, sa TV 2s ekspertkommentator, Ole Eskild Dahlstrøm.

Bare minuttet før lagene skulle i garderoben etter andre periode, reduserte Lillehammer. Robin Soudsky fyrte av et skudd fra langt hold, og en styring av Brett Cameron satte Oskar Östlund helt ut av spill.

Dermed var det for alvor liv i kampen foran den siste perioden.

I den tredje perioden prøvde Lillehammer febrilsk å utligne, og fikk hull på byllen ved Cameron halvveis. På utsøkt vis tok han den med seg forbi keeper og satte den i mål.

– Når Lillehammer trenger sine beste spillere til å stå frem, er Cameron der, utbrøt Dahlstrøm.

Så sendte Curran CC Amfi til himmels med sin matchvinnerscoring, før Josh Nicholls punkterte kampen med halvannet minutt igjen av kampen – bare for å gjøre vondt til verre for gjestene, satte Nicholls inn hjemmelagets femte i åpent bur med sekunder igjen av oppgjøret.

Den fjerde finalekampen spilles på mandag på Lillehammer. Mjøsderbyet ser du på TV 2 Sportskanalen klokken 19.00!