Før lørdagens byderby fikk Manchester Uniteds stjernespiller Paul Pogba kritikk for å ha farget håret med Manchester Citys lyseblå farger i toppen.

Det var etter landskampene med Frankrike i påsken Pogba vendte tilbake med de lyseblå stripene i håret.

– Problemer med Pogba er at han ikke akkurat hjelper seg selv. Jeg mener at du som fotballspiller alltid må være såpass klok at du ikke pådrar deg unødvendig fokus når ting ikke har fungert på banen, sa Gary Neville til Sky Sports News, og slo fast:

– Han har en stor jobb å gjøre for Manchester United fremover, og må være seriøs i jobben sin som fotballspiller. Å komme ut med lyseblått hår mot Manchester City er noe både City-fansen og United-fansen vil snakke om. Det er latterlig, slo den tidligere Manchester United-profilen fast.

På pressekonferansen før lørdagens storkamp bekreftet som kjent Pep Guardiola at Manchester City ble tilbudt Pogba under overgangsvinduet i januar.

– Pogba er en utrolig spiller. En topp, topp spiller… Men jeg sa nei. Vi har ikke nok penger til å kjøpe Pogba fordi han er en så dyr spiller, uttalte Guardiola.

Pogbas agent Mino Raiola bekreftet at han tilbød Manchester City spillere i januar.

– Jeg snakket ikke direkte med ham. Jeg tilbød ikke han (Guardiola) spillere, men til Manchester City. Det er en fantastisk klubb med en fantastisk manager. Men hvem jeg snakker om, vil jeg ikke kommentere. Det overlater jeg til klubbens ansvarlige, sier den omstridte agenten i en offisiell uttalelse, ifølge The Daily Mirror.

Da José Mourinho fikk spørsmål om dette svarte han følgende til Sky Sports:

– Guardiola sa det, men agenten sa noe annet. En av dem forteller sannheten. Jeg vet ikke hvem som lyver, og hvem som snakker sannheten, mente Mourinho.