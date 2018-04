I fjor høst var blogger og TV-profil Marna Haugen Burøe (36) en av deltakerne i Skal vi danse.

Marna ble kastet inn i TV-programmet på kort varsel, da hun erstattet blogg-kollega Anna Rasmussen (21), som trakk seg før sendingene startet.

I dokuserien Bloggerne har kameraene fulgte Marna i kulissene av Skal vi danse-sirkuset. Der forteller hun om hvordan hun egentlig opplevde TV-innspillingen.

Hun avslører at hun fikk helt blackout under den andre direktesendingen av Skal vi danse.

– Det ble helt svart for meg. Rullgardinen gikk rett ned, men musikken og beina gikk videre. Det var grusomt. Da jeg var ferdig, følte jeg meg helt tom og lurte på hva som hadde skjedd. Jeg husket ikke at jeg hadde danset eller snakket med dommerne, sier hun i Bloggerne-programmet.

– Smertefullt

Da TV 2 møter Marna på et pressetreff i forbindelse med den nye Bloggerne-sesongen, forteller hun at hun gruer seg til å se det som er filmet fra kulissene i Skal vi danse.

DANSEPAR: Marna Haugen Burøe og Glenn Jørgen Sandaker. Foto: Stella Pictures

– Det er veldig emosjonelt. Skal vi danse er både det gøyeste og jævligste har jeg vært med på, sier hun.

For Marna var det nervene som var årsaken til at det svartnet helt for henne på den ene direktesendingen.

– Det var så smertefullt. Jeg fikk sjokk over at det var direktesending. Første gang var jeg naiv til hele greien, men på andre Skal vi danse-sending fikk jeg alt rett i ansiktet. Kroppen reagerte og jeg fikk så adrenalinrush før jeg gikk på, at jeg hadde ikke kontakt med meg selv, forteller Marna til TV 2.

Bloggeren opplevde at hun ikke fikk gjennomført alt hun hadde øvd på.

– Dansen gikk skikkelig dårlig og jeg fikk slakt av dommerne, så alt var veldig smertefullt. Det var ingenting jeg kunne gjort for å gjøre det bedre, annet enn å skjerpe meg i hodet, men det gikk ikke, sier hun.

Ikke kontroll

Marna endte til slutt på en sjetteplass i konkurransen. Men til tross for at hun var gjennom åtte direktesendinger, følte hun aldri at hun mestret det helt.

– Jeg tror aldri at jeg fikk helt kontroll over nervene. Det var så mye nytt i hodet på en gang: Musikk og koreografi, direktesending, det å være så tett på en dansepartner, å få dommerpoeng foran kamera, all oppmerksomheten. Alt var nytt, og alt skulle jeg forholde meg til samtidig, sier hun.

På bloggen sin delte hun ikke alle utfordringene med dansingen.

– Jeg passet på å ikke syte for mye, fordi jeg visste at det ville bli fint på TV. Jeg måtte bare bite sammen tennene og gjøre det, sier hun.

Angrer ikke

Marna angrer derimot ikke på Skal vi danse-deltakelsen.

– Jeg hadde gjort det igjen. Tenk så kult det er å se tilbake på. Jeg er veldig stolt av meg selv. Jeg kom mye lengre i konkurransen enn jeg hadde trodd, sier hun.

Bloggeren storkoste seg på trening og med selve Skal vi danse-opplevelsen. Det var kun direktesendingene som hun opplevde som ille. Aldri før har hun vært med på et slikt direktesendt TV-program.

– Jeg skulle gjøre noe som jeg i utgangspunktet ikke kan, og da var prestasjonsangsten til å ta og føle på. Til vanlig er jeg flink til å unngå ting som jeg ikke er flink på, og jeg liker å føle meg trygg, sier hun.

Folkets favoritt

Én ting hun i hvert fall er flink på, er blogging. Tre ganger har hun blitt kåret til «Folkets favoritt» på prisutdelingen Vixen Awards, senest i februar i år.

– Det var en anerkjennelse å få den prisen igjen. Jeg er veldig stolt og takknemlig for det, sier hun.

Marna, som også er nominert til Publikumsprisen under årets Gullruten, tror at suksessen hennes kommer av at hun er seg selv foran leserne sine.

– Jeg prøver ikke å være noen andre enn meg selv. Vi lever i en verden med mye forventninger og press, så det er kanskje greit at noen letter på sløret og viser at det kan være roterte hjemme og at vi krangler. Jeg er kanskje god på å være menneske, sier hun.

Dette er Marnas syvende sesong av Bloggerne. Hun og familien har vært med helt siden dokuserien startet opp i 2014, med unntak av én sesong hvor de tok en pause.

