Manchester City – Manchester United (2-0), 2-3:

En scoring av 2012-helten Vincent Kompany etter corner og et kunstmål av Ilkay Gündogan sørget for en 2-0-ledelse til City før pause. Ved halvtid var City ligamestre.

Men etter pause svarte Manchester United med to kjappe scoringer signert Paul Pogba.

Og i det 65. minutt dunket Chris Smalling inn 3-2-ledelse til Manchester United etter et perfekt slått innlegg fra Alexis Sánchez.

Den scoringen sørget for at det var Manchester United som vant kampen 3-2.

Dermed snøt José Mourinhos Manchester United byrival og Pep Guardiolas Manchester City for å ta en rekordtidlig Premier League-tittel.

Manchester United vant i 2000/01-sesongen ligatittelen 14. april, en rekord City kunne tatt fra byrivalen i dag, 7. april. Men inntil videre blir Uniteds rekord stående.

Etter kampen fikk José Mourinho spørsmål om tomålsscorer Paul Pogbas fremtid på Old Trafford.

– Jeg ba ikke om noe spesielt fra Pogba i pausen, men om det er sant at agenten hans har tilbudt ham til andre klubber, så har prisen gått opp nå, smilte Mourinho i TV-intervjuet etter kampslutt.

Han oppsummerte kampen slik:

– Vi skapte ikke mange sjanser i første omgang. Vi hadde ballen mer enn normalt enn det som er vanlig når City møter et lag. Det var hele tiden et spørsmål om å holde troen oppe og legge et høyere press. Og vente på et mål. Det finnes mange eksempler på kamper der et lag har ligget under 1-2 og kommer tilbake. Så all honnør til guttene som trodde på det. Det var et viktig resultat for oss, for matematisk trenger vi fremdeles seks poeng for å være sikret en topp fire-plassering, mente han.

Mourinho benyttet også anledningen til å sende et svar til sine kritikere.

– Alt er bedre for oss denne sesongen. Flere poeng, flere mål, og færre baklengs. Men det er ikke nok. Likevel er vi ikke så dårlige som folk skal ha det til. Jeg er ikke så dårlig som noen skal ha det til. Spillerne er ikke så dårlige som folk skal ha det til. Selv om United ikke vinner noen titler på noen år, vil de fremdeles være United. Om jeg ikke vinner titler på noen år, vil jeg fremdeles være José Mourinho. Jeg er fornøyd med resultatet, og glad på fansens vegne. Å slå City, Liverpool og Chelsea føles nok bra, sa Mourinho.



– Ville ikke være noen klovner

Matchvinner Chris Smalling røpet hva Mourinho sa i pausen før snuoperasjonen.

– Første omgang var forferdelig. I pausen hadde ikke manageren så mye å si, fordi vi visste alle at det hadde vært en svak prestasjon. Han sa vi ikke måtte være som noen klovner og bare å stå og se på at City skulle sikre seg tittelen. City har vært fantastiske, men vi kom hit og vant kampen, sa Uniteds matchvinner Chris Smalling etter kampen.

Ekspertene: – Dette kommer til å bli husket

Ekspertene var mektig imponert over det Manchester United viste etter pause.

– Dette kommer til å bli husket. United viste noe helt annet etter pause. De spilte godt sammen og scoret noen klassemål. City ledet 2-0 og dominerte fullstendig, så snudde United det p den måten. Dette var et drama og fotball på sitt beste, sa den tidligere Manchester United-spilleren Henning Berg, og fikk full støtte av TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Du kan si mye om dette United-laget, men de er det første laget som vinner mot City og har vært den suverene toeren denne sesongen. Det ble ingen feiring for City, og det smerter nok for Pep Guardiola for de gikk til pause med total dominans til denne kampen. Men at City har vunnet ligaen, det er det ingen tvil om, sa Alsaker etter José Mourinhos triumf på Etihad.

– Dette var veldig uventet. Du kunne satt mange penger på at United aldri ville komme tilbake og snu denne kampen. Først fikk City dominere totalt i første omgang, så kom United tilbake og scoret tre helt nydelig mål, mente TV 2-ekspert Petter Myhre.

– Nesten som for seks år siden

Det ble en tett og jevn og start på kampen, men etter seks minutter skrek City-spillerne på hands etter at ballen sneiet hånden til Ashley Young i feltet. Dommeren lot spillet gå.

– Reprisen viste at ballen sneiet hånden til Young, men det var en vanskelig situasjon for dommeren, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

21 minutter ut i kampen ble Bernardo Silva spilt gjennom. David De Gea hindret City-scoring med en strålende beinparade.

Det lå imidlertid en City-scoring i luften. Etter 24 minutters spill kom den.

Kaptein Vincent Kompany steg til værs og dunket City i ledelsen etter et corner fra Leroy Sané.

Etihad eksploderte i ellevill jubelrus.

– Det var Kompany som i 2012. Det var strålende gjort av Kompany. Han er tilbake, og det unner vi Citys kaptein. Det var nesten som bildene fra seks år tilbake, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om scoringen.

2-0-scoringen: ​– Et lite kunstverk

Bare seks minutter senere scoret Manchester City igjen. İlkay Gündogan avsluttet et vakkert City-angrep med å trille ballen i lengste hjørnet bak en sjanseløs De Gea.

– Det var en drømmescoring. En scoring som virkelig oppsummerer dette City-laget. Et lite kunstverk. Det var İlkay Gündogan som gjorde det. Det er så prakfullt. Det er så vakkert, kommenterte Alsaker om 2-0-scoringen.

– Manchester United hang virkelig ikke sammen. De må samle troppene, ellers så kan dette bli stygt. Ledertypene i rødt må stå frem, mente TV 2-ekspert Petter Myhre.

For resten av omgangen kjørte City fullstendig over et tafatt Manchester United-mannskap, og var nærmere både 3-0, 4-0 og 5-0 enn rødtrøyene var redusering.

– Tittelfesten til City er igang. Sterling har bommet og bommet, men City kunne gå i garderoben med full kontroll, oppsummerte Alsaker etter de første 45 minuttene.

Dobbel dose Pogba

Etter pause løftet Manchester United betraktelig.

Åtte minutter ut i andre omgang kom reduseringen for Manchester United.

Først satte Pogba inn 1-2 fra kloss hold, før han like etter headet inn 2-2 i det 55. minutt.

Etihad var stilnet.

– Det var to strålende scoringer og masse spillere involvert i forkant. Og endelig scoret Pogba i en storkamp. Han var helt usynlig i første omgang, sa TV 2-ekspert Petter Myhre.

Så sjokkerte Manchester United byrivalen igjen. Et frispark fra Sánchez ble slått inn fra skrått hold i feltet. Der dukket Chris Smalling opp og satte inn 3-2-ledelse for gjestene.

– Oioioio! For en eventyrlig snuoperasjon! De lå under 0-2 til pause, og nå leder de 3-2. Manchester United har vært dødelig effektive, kommenterte Myhre.

Et kvarter før slutt sendte Pep Guardiola innpå Sergio Agüero, som alle husker ble helten i 2012 med sitt berømte overtidsmål.

Like etter følte City seg snytt for straffe ta Sergio Agüero ble taklet av Young innenfor 16-meteren.

TV-bildene viste at City ble burde fått straffespark.

– Han kom inn med knottene, og da hjelper det ikke at han traff ballen, sa Myhre om situasjonen.

Like før slutt fikk Agüero en aller tiders mulighet til å heade inn 3-3. Men David De Gea reddet headingen fra kloss hold på mesterlig vis. Noen sekunder senere traff Sterling stolpen fra kloss hold.

– For noen muligheter Sterling har hatt i denne kampen, mente Myhre.

Dermed endte kampen med 3-2-seier til United.

​– Latterlig av Pogba

Før kampstart fikk Manchester Uniteds stjernespiller Paul Pogba kritikk for å ha farget håret med Manchester Citys lyseblå farger i toppen.

– Problemer med Pogba er at han ikke akkurat hjelper seg selv. Jeg mener at du som fotballspiller alltid må være såpass klok at du ikke pådrar deg unødvendig fokus når ting ikke har fungert på banen, sa Gary Neville til Sky Sports News, og slo fast:

– Han har en stor jobb å gjøre for Manchester United fremover, og må være seriøs i jobben sin som fotballspiller. Å komme ut med lyseblått hår mot Manchester City er noe både City-fansen og United-fansen vil snakke om. Det er latterlig, slo den tidligere Manchester United-profilen fast.

Slik startet lagene:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson – Danilo, Otamendi, Kompany, Delph – Fernandinho, Bernardo – Sterling, Gundogan, D Silva – Sane

Innbyttere: Bravo, Laporte, Walker, Aguero, Gabriel Jesus, Yaya Toure, De Bruyne

Manchester United (4-3-3): De Gea – Valencia, Smalling, Bailly, Young – Matic, Herrera, Pogba – Lingard, Lukaku, Sánchez.

Innbyttere: Pereira, Lindelöf, Rojo, McTominay, Martial, Rashford.

Dommer: Martin Atkinson, West Yorkshire