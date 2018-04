Norge vant knepent 3-2 i fredagens oppgjør, men tingene fungerte mye bedre i den andre kampen. Ikke minst overtallsspillet.

Blant annet imponerte rekka med Mats Rosseli Olsen, Mathias Trettenes og den ferske landslagsspilleren Tobias Lindström.

Lindström, som er på vei til å bli helt norsk, fikk sin første landslagsscoring.

Det ble en tett 1. periode hvor gjestene startet best. Scoringene lot derimot vente på seg helt til Norge fikk mulighet i overtall. Frölundas Rosseli Olsen var sistemann på pucken.

21 sekunder før perioden var over slo Tobias Lindström til med sitt første landslagsmål i sin annen landskamp. Svensken har søkt om norsk statsborgerskap og det skal bare gjenstå litt papirarbeid igjen for at Vålerenga-spilleren skal bli klar for VM for Norge.

Niklas Roest økte til 3-0 litt før midtveis i kampen på et flott norsk angrep. Latvia reduserte, men like før midtperioden var over økte Tommy Kristiansen til 4-1 i et nytt overtallsspill.

Rosseli Olsen viste godt overblikk da han fant rekkekamerat Lindström med en flott pasning. Lindström kunne enkelt sette 5-1.

Landslagsveteran Anders Bastiansen fikk det også veldig enkelt da han satte 6-1 i åpent mål i et nytt norsk overtall. Latvia fikk redusere til 6-2 da Rodrigo Abols kom alene med den norske målvakten Jonas Arntzen.

Norge fortsetter VM-oppkjøringene med å ta imot Russland i Gjøvik Fjellhall fredag og lørdag i neste uke. Norge skal også møte Sveits og Hviterussland i to dobbeltmøter før VM i Danmark i mai.

