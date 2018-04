Se Paris-Roubaix på TV 2 og Sumo fra 10:30 på søndag

Med to pallplasser, og ytterligere to plasseringer blant de ti beste på CVen, er Hushovd uten tvil den nordmannen som har gjort det best i det som regnes som det hardeste og farligste endagsrittet på sykkelkalenderen.

Variabel form og enda mer variable lag gjør at Kristoff og Boasson Hagen ikke rangeres blant de største favorittene på søndag, noe som gjør taktikkvalget til nordmennene desto viktigere.

– To måter å gjøre det på

Vente og håpe at det samler seg til en spurt på velodromen? Angripe tidlig? Angripe seint? Gå solo? Alliere seg med andre ryttere?

Mulighetene er mildt sagt mange i et ritt som er mer uforutsigbare enn de fleste andre.

– Du har to måter å gjøre det på, begynner Hushovd, og fortsetter:

– Du kan være ekstremt passiv og bruke minst mulig krefter hele veien og sitte på hjul. Følge de beste, aldri gå frem i vinden, og så håpe at du kan slå de i spurten. Eller du kan være offensiv. Jeg tror å være offensiv gir deg den beste muligheten til å vinne. Da kommer du i forkant og får overtaket. Og da kan du håpe på at det blir uenighet bak og at de beste ikke tar deg igjen, eller at de faktisk tar deg igjen, men at du da kan sitte bak de og komme billig til finalen med de beste. Og da kan du bare vente på spurten.

– Bør Kristoff og Boasson Hagen velge samme taktikk?

– Jeg synes de bør velge forskjellig taktikk, for de har litt forskjellige styrker. Kristoff kan, og vil mest sannsynlig, vinne spurten i den gruppen han sitter i. Så han kan være mer defensiv, sitte på hjul og vente. Men Edvald, med den kjørestyrken han har, bør være offensiv, komme seg i front og ta regi på løpet. Ta ansvar og kjøre løpet i tet. Så Edvald bør, mener jeg, angripe.

– Norsk seier kan absolutt skje

Hushovd, som selv holder tidligere lagkamerat Philippe Gilbert som favoritt, hadde med sin raske spurt samme fordelen som Kristoff har: han kan i teorien satse på at den raske spurten «redder» ham om det samler seg mot slutten.

– Hva bør Edvald gjøre? Angripe tidlig, seint?

– Jeg mener at Edvald bør gå i et brudd som går etter at det er kjørt mellom 180 og 210 kilometer. Altså før de store favorittene begynner å angripe. I det «mellompartiet» bør ryttere som Edvald angripe, sier Hushovd, som plasseringsmessig var nærmest seier med andreplass i 2010 - men som i praksis var nærmest seier da han veltet i Carrefour de l'Arbre året i forveien og ble nummer tre.

Om Boasson Hagen gjør som Hushovd råder, vil angrepet komme når det gjenstår mellom 16 og 11 sektorer med brostein.

Altså etter den beryktede Arenberg-skogen og før brutale Mons-en-Pévèle.

Totalt skal rytterne over 29 brosteinspartier. Det utgjør 54,5 km med brostein av rittets totale lengde på 257 km.

– Har vi lov til å håpe på seier, eller er det for mye å be om?

– Vi har lov til å håpe, og det kan absolutt skje. Det blir ingen bombe om en av de vinner. Men verken Edvald eller Kristoff er blant de største favorittene, men begge har kapasitet til å vinne rittet, mener Hushovd.

Boasson Hagen: – Da begynner finalen

Kristoff var vag på lagets planer dagen før dagen og henviste til sportsdirektørene, men lagkompis Sven Erik Bystrøm sa til TV 2 torsdag at et tidlig for hans del ikke var å forakte.

For Boasson Hagen er oppskriften ganske klar:

– Jeg må være tidlig i front og være på riktig sted til riktig tid. Jeg må alltid sitte i front, for det kan splitte seg når som helst, sier han, og legger til:

– Jeg må være tidlig med i brudd, men ikke for tidlig, og håpe at jeg har flaksen på min side. Det er fortsatt langt igjen ved Arenberg, men da begynner finalen. Da må man være i front.

Ved siden av Boasson Hagen, Bystrøm og Kristoff, vil Norge ha ytterligere tre ryttere på start: Amund Grøndahl Jansen (Lotto-Jumbo), Truls Korsæth (Astana) og Sindre Lunke (Fortuneo-Simsec).

Vinnerne fra de siste fire utgavene av rittet stiller alle til start: Greg Van Avermaet (BMC), Matthew Hayman (Mitchelton-Scott), John Degenkolb (Trek-Segafredo) og Niki Terpstra (Quick-Step Floors).

Totalt 25 lag stiller til start i den 116. utgaven av rittet.