Det var Jannike Kruse (42) som fikk færrest stemmer av TV-seerne denne lørdagen og dermed måtte forlate Århundrets stemme.

Daniel Owen (18) og William Hut (44) var også blant de tre med færrest stemmer.

Kruse er fjerde artist til å forlate musikkkonkurransen. Og fjerde kvinne – hittil har kun kvinner blitt stemt ut av Århundrets stemme.

– For min del går det greit, men jeg blir litt forbannet på kvinners vegne. Nå blir jeg nesten provosert. Hvis Frida ryker neste gang, går vi til streik, var Kruses kommentar til alle kvinnene som stemmes ut.

Forrige uke var det dommmerfavoritten Marianne Sveen (36) som måtte forlate programmet. Tidligere har Guri Schanke (56) og Nosizwe Baqwa (35) også blitt stemt ut.

Frida Ånnevik (33) er eneste kvinne som står igjen.

FJERDE KVINNE UT: Jannike Kruse fikk færrest stemmer og måtte forlate Århundrets stemme lørdag. Foto: Thomas Reisæter/TV 2

– Hadde ikke kontroll

Denne lørdagen var det 2000-tallet som var tema i Århundrets stemme, og artistene fremførte låter av blant annet Justin Timberlake, Beyoncé, The Killers og Coldplay.

Kruse sang «Since U Been Gone» av Kellly Clarkson.

– Det er dritt å ryke ut, man har jo lyst til å komme så langt som mulig. Men det har vært kjempeinteressant, og jeg har utfordret meg selv masse. Jeg er stolt av hva jeg har fått til, sier Kruse til God kveld Norge etter direktesendingen.

Musikalartisten forteller at hun ikke hadde helt kontroll på scenen i dag, og hun kjente at hun ikke sang helt rent i starten av låten.

– Jeg vet ikke om det var nerver eller dårlig lyd. Men det er ingen å skylde på annen enn meg selv. Jeg tror ikke at jeg røk ut fordi jeg sang surt, jeg tror det er ganske mange tilfeldigheter her, sier hun til God kveld Norge.

LES MER: Se alt fra Århundrets stemme her.

Ekspertene var imponerte

Ekspertene Ivar Dyrhaug (68) og Bertine Zetlitz (42) var derimot imponert over Kruses opptreden.

– Du er en sterk entertainer. Jeg liker at du får frem røffheten din. Du har masse å gi og full kontroll, sa Ivar Dyrhaug.

Zetlitz påpekte at hun hadde valgt en svært vanskelig låt.

– Refrenget er så vanskelig at du må stå stille for å klare det sangteknisk. Og det gjør du. Du drar brystklangen din helt opp på de tindrende høyder, og det fortjener du en applaus for, sa Zetlitz.

Neste uke er det 30-tallet som skal hylles i Århundrets stemme. De som står igjen i musikkonkurransen er Frida Ånnevik (33), Eirik Søfteland (29), Chris Medina (34), William Hut (44), Øivind «Elg» Elgenes (60) og Daniel Owen (18).

Se alle opptredenene fra 2000-tallskvelden her:

Erik Søfteland (29) sang «I Don't Wanna Be» av Gavin DeGraw. Han imponerte ekspertene, som mente at han var bedre enn originalen.

Ekspertene mente at Eirik Søfteland eide scenen: – Dette var heftig!

Daniel Owen (18) sang «Cry Me A River» av Justin Timberlake. Ekspertenes tilbakemelding var at han er en underholder, men at stemmen hans ikke når helt opp.

Daniel Owen sang Timberlake-låt: – Du er en entertainer

Jannike Kruse (42) sang «Since U Been Gone» av Kellly Clarkson, og ekspertene likte å se den tøffe siden av musikalartisten.

Jannike Kruse imponerte: – Liker at du får frem røffheten din

William Hut (44) viste en annen side av seg selv denne lørdagen. Tidligere har han kun sunget ballader i Århundrets stemme, men nå leverte han rockelåten «Human» av The Killers.

William Hut viste frem en ny side av seg selv med The Killers-tolkning

Frida Ånnevik (33) sang låten «Halo» av Beyoncé, men denne gangen på norsk. Ånnevik hadde skrevet sin egen norske tekst til låten, og det ble ekspert Ivar Dyrhaug svært imponert over. Så imponert, at han stormet scenen for å vise sin begeistring.

Ivar Dyrhaug stormet scenen og kysset føttene til Århundrets stemme-Frida

Øivind Elgenes (60) sang «Ambitions» av Donkeyboy. Han gjorde poplåten i sin helt egen stil.

«Elg» overrasket med låtvalget – gjorde poplåten på en helt egen måte

Chris Medina (34) sang «Yellow» av Coldplay. Han dediserte låten til sin datter og fikk stående applaus av ekspertene.

Chris Medina sang for sin datter: – Vakkert

Se Århundrets stemme lørdager klokkken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.

.