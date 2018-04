Se Paris-Roubaix på TV 2 og Sumo fra 10:30 på søndag

Mens Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen stiller til start for å vinne og har 14 starter i Paris-Roubaix mellom seg, blir Lunkes sykkeltur til velodromen en reise i det ukjente.

Klatreren fra Trondheim har aldri syklet brosteinsklassikerne før og fikk først på mandag beskjed om at han skulle sykle «Helvetet i nord».

– Har allerede fått gnagsår i hendene

– Jeg er overrasket selv over å være her! Det er veldig mye sykdom og skader på laget. Jeg skulle ned for å sykle Scheldeprijs på onsdag, og da spurte de meg om jeg ville være igjen her nede. Når det er et av verdens største sykkelritt, så må man jo bare prøve. I alle fall på et lag som det her. Ikke noe press, og i stedet bare ta det som en opplevelse, sier han på den storstilte lagpresentasjonen i Compiègne dagen før dagen.

24-åringen sykler for det franke laget Fortuneo-Samsic, og vil i Nord-Frankrike søndag sykle ved siden av danske Michael Carbel og den franske kvartetten Maxime Daniel, Brice Feillu, Benoit Jarrier, Pierre-Luc Perichon og nederlandske Bram Welten.

– Er du klar?

– Jeg føler meg så klar jeg kan bli. Jeg har ikke kjørt så mye brostein. På rekogniseringen på torsdag syklet vi mer brostein enn jeg har gjort i hele mitt til sammen, så jeg har allerede fått gnagsår i hendene. Men jeg er spent og klar, sier han og smiler.

– Som å sykle på vinterføre hjemme i Trøndelag

I oppkjøringen har det meste handlet om de potensielt glatte brosteinspartiene som venter rytterne søndag. Blir det regn natt til søndag, som de fleste melder, blir et allerede farlig ritt enda et hakk eller to farligere.

– Er du redd?

– Jeg er faktisk litt redd, ja. Jeg så hvor jævlig det var da vi syklet gjennom Arenberg. Rekogniseringen var som å sykle på vinterføre hjemme i Trøndelag. Så det var ganske jævlig.

– Er du god på posisjonskamp?

– Nei, det er jeg heller ikke, så det her blir en opplevelse. Men jeg skal kjempe. Jeg har veldig lyst til å fullføre og komme i mål. Og jeg tror jeg vil bli bedre og bedre dess lenger ut i rittet vi kommer, men i Arenberg vil jeg nok være litt bak, ja.

– Touren er mitt store mål

Lunke, som kom til det franske laget fra Team Sunweb før sesongen, vil neppe bli målt på resultatet sitt søndag.

Viktigere ritt venter i mai, da Tour du Jura (21.-22. april), Rhône Alpes Isère Tour (3.-6. mai) og Tour de l'Ain (18.-20. mai) blir hans mulighet til å vise at han er verdig en plass i lagets Tour de France-tropp.

Leverer han, er sjansene gode for at han blir å se i Frankrike i juli ved siden av Warren Barguil, lagets franske yndling og kaptein.

– Jeg håper det. Det er det store målet. Jeg føler at jeg har et greit program i mai hvor jeg kan vise meg frem. Så det er mitt store mål, helt klart, sier han.