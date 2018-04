Valgkomiteen i Frp innstilte på Andreas Brännström som nestformann, mens et mindretall i valgkomiteen gikk inn for Eilertsen.

Brännström ble valgt med 40 stemmer, mot 30 stemmer for Eilertsen.

Den nye nestformannen ga uttrykk for at han er svært lettet, etter en tøff tid foran dagens valg.

– At dere har gitt meg tilliten i dag setter jeg utrolig pris på, sier Brännström.

Flere metoo-varsler

Kristian Eilertsen fikk flere varsler mot seg under metoo-kampanjen. Ett av varslene gikk ut på at han ba en 14-år gammel jente om å ha sex via Snapchat. Eilertsen har forklart at invitasjonen ikke var alvorlig ment fra hans side. Hendelsen skjedde for noen år siden, da Eilertsen selv var 18 år gammel.

– Jeg syntes det var upassende og over streken. Jeg følte meg ikke som noe offer, men han var mye eldre enn meg og hadde tillitsverv i ungdomspolitikken, sa kvinnen, som da var 14 år, til NRK i fjor.

14-åringen meldte seg senere ut av FpU.

Verken partileder Siv Jensen eller ledere for FrPs organisasjonsutvalget, Helge Andrè Njåstad, ønsket å si noe om Eilertsens kandidatur til TV 2 på forhånd.

– Det er opp til FpUs landsmøte å avgjøre om de har tillit til ham, uttalte Jensen, som besøkte ungdomsorganisasjonens landsmøte lørdag.

BEKLAGET: Den tidligere nestformannen i FPU benyttet tiden på talerstolen til å beklage for oppførselen sin. Foto: Bjørnar Verpeide

– Jeg vil si unnskyld

Eilertsen takket valgkomiteen og andre som har støttet hans kandidatur.

– Jeg er evig takknemlig for støtten. De to siste månedene har vært ekstremt tunge og vanskelige, både for varslene, partiet og for meg. Jeg vil si unnskyld og beklage til alle som har opplevd min oppførsel som upassende, sa Eilertsen i sin valgtale.

– Jeg har lært mye. Det er ikke for alle å bevare roen og å stå i stormen når alt i deg har lyst til å gi opp. Men jeg vil forsvare partiet med glød, og sette partiet og oss framfor meg selv og være lojal, sa Eilertsen.

Eilertsen framholdt at advarslene fra organisasjonskomiteen ikke har tatt fra ham lysten til å være en del av ledelsen i FpU.

– Det er ingenting annet jeg heller ønsker å gjøre. Jeg har et slagord «hvis man ikke står for noe, så faller man for alt», sa Eilertsen avslutningsvis.