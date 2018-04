Lørdag vedtok Høyres landsmøte ny politikk på grønn omstilling. I den forbindelse ble det stemt over forslag om å øke engangsavgiften på fossilbiler.

Under landsmøtet stemte flertallet for å stryke forslaget, noe som innebærer at partiet ikke går inn for å øke avgiften.

– Ikke overraskende

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud sier at resultatet ikke var overraskende ut fra innleggene i debatten på landsmøtet.

– De aller fleste innleggene i debatten som gikk på dette var veldig tydelig på at folk her var kritiske og var i mot, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Mens noen av delegatene mente at partiet vil miste velgere til Frp hvis forslaget ble vedtatt, mente andre at Høyre bør være et foregangsparti siden Stortinget har bestemt at salget av nye fossilbiler skal stanses innen syv år.

– Det var særlig argumentet om at nå har staten mistet ni milliarder kroner i bilrelaterte avgifter etter at man i stor grad har subsidiert elbilkjøpere. Og når staten stort sett taper penger så skal regningen ytterligere lempes over på dem som kjører bensin- eller dieselbil, det var noe som fikk stort gehør hos landsmøtesalen, sier Eriksrud.

– Klokt valg

Mange av de som engasjerte seg for forslaget var representanter fra ungdomspartiet og fra Oslo- og Akershusområdet. Særlig delegater fra distriktsfylkene var mot forslaget om å heve avgiften.

– Det er kanskje heller ikke så rart. Det er mange mennesker ute i distriktene som for eksempel lever langt mellom ladepunktene, som i dagliglivet er helt avhengig av bilen, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth til TV 2.

Lønseth var selv en av de som advarte mot at partiet skulle gå inn for forslaget, og mener landsmøtet endte med å gjøre et klokt valg.

– Jeg er veldig glad for at Høyre nå har strøket punktet om å øke engangsavgiften på fossile biler. Det mener jeg ville vært et usosialt forslag og heller ikke veldig målrettet for å fornye bilparken, sier hun.

– Var flertallet større enn du hadde trodd på forhånd?

– Dette er en sak som engasjerer veldig og det er et godt flertall, men Høyre-folk er jo jevnt over for at folk skal få lov til å beholde litt mer av egne penger, så så overraskende var det nok ikke, sier hun.

«Avgiftsbombe»

Ved å stryke punktet om å øke avgiftene kommer Høyre unna å slippe det Aslak Eriksrud kaller «en avgiftsbombe i egen regjering»

«Spørsmålet om bilavgifter holdt på å krasjlande hele det borgerlige regjeringsprosjektet for halvannet år siden. Frp og Venstre som stod knallhardt mot hverandre om den såkalte «bilpakken». Venstre ville ha bilavgiftene opp. Frp ville gjøre det billigere å kjøre bil, også fossile biler.»

