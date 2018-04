Streiken trer i kraft søndag morgen om det ikke blir enighet i forhandlingene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO) med Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS).

35 000 streiker

Årsaken til den mulige streiken er lønnsoppgjøret, som i år er et hovedoppgjør. Det betyr at alle tariffavtalenes bestemmelser er oppe for revidering, og særlig AFP-ordningen og tjenestepensjon, opplyser NHOs nettsider.

Meklingen startet 4. april, etter brudd i tarifforhandlingene 22. mars.

– Jeg har ingen tro på at vi vil kunne klare å komme i havn med oppgjøret før fristen, sier riksmekler Nils Dalseide til TV 2 lørdag kveld.

Opptil 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer i privat sektor vil bli tatt ut i streik dersom det blir brudd i forhandlingene. De gjeldende medlemmene kommer blant annet fra industri, transport, matvareindustri, spedisjon, media og renhold.

– Vi forhandler om viktige saker for våre medlemmer, og derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enig. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Partene har frist til midnatt 7. april med å bli enige.

Rammer kollektivtrafikken

Blir ikke partene enige, vil kollektivtrafikken i store deler av landet rammes hardt. Spesielt i Oslo, Akershus, Drammen, Sandnes og Stavanger vil man merke streiken. De fleste av busslinjene som gjenstår vil rammes mandag 9. april eller tirsdag 10. april om ikke partene kommer til enighet. Også fergelinjene utenfor de store byene vil rammes.

Tog, trikk og T-bane vil gå som normalt.

Ruter, som står for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, opplyser på sine nettsider om at reisegarantien ikke gjelder i forbindelse med streik. Kolumbus som står for kollektivtrafikken i Rogaland opplyser om det samme.

I tillegg til kollektivtrafikken, vil streiken ramme andre aspekter av transportnæringen. Også Schenker AS, en av de største logistikkselskapene i Norge, varsler konflikt. Det vil forsinke leveranser av forskjellige varer både til privatpersoner og i næringslivet, opplyser LO.

PARKERES: Hvis partene ikke blir enige, vil kollektivtrafikken rammes i store deler av landet. Foto: Poppe, Cornelius / NTB Scanpix

Slik vil det ramme deg

Flere renholdsarbeidere vil gå ut i streik, som betyr at alle bedrifter som bruker renholdsarbeidere fra privat sektor vil rammes. Det vil gå utover kontorrenhold, toaletter i bedrifter, på skoler og i barnehager. LO opplyser om at renholdsarbeidere på flyplasser, sykehjem og sykehus ikke vil tas ut i streik ved første omgang.

Det vil tas ut omtrent 2.500 elektrikere, inkludert heismontører. LO opplyser om at også elektrikere som jobber hjemme hos privatpersoner vil bli tatt ut i streik, så her kan det elektriske arbeidet i hjemmet måtte vente noen dager til.

Også frisørtimen må vente, da flere frisørsalonger landet over går ut i streik om ikke partene kommer til enighet. Dyreklinikker over hele landet rammes også av streiken. Kontoransatte med administrativt ansvar for ordremottak og bestillinger, samt ansatte i kundeservice og salg vil tas ut.

Streiken vil ramme bryggeri- og mineralvannsbransjen, som vil hindre forsyning av varer til dagligvare, hotell- og restaurantbransjen. Både Hansa og Coca-Cola er blant fabrikkene som kan tas ut i en eventuell streik. Også forsyningen av vin og brennevin vil rammes. Alle sjokolade- og snacksfabrikker tas ut, i tillegg til all produksjon av kaffe. Alle iskremfabrikker vil tas ut i streik.

Listen over alle bedriftene som kan ta ut ansatte i streik, finner du her.

Disse linjene rammes søndag Oslo

Alle busslinjer innstilles, med unntak av linjene 41, 45, 46 og 48 som vil innstilles mandag 9. april om streiken vedvarer. Båt B10 mellom Aker Brygge og Nesoddtangen vil redusere sin trafikk fra tre til to båter ved en eventuell streik. ​Alle andre båtlinjer vil gå som normalt. Tog, trikk og T-bane vil gå som normalt. Asker, Bærum, Røyken og Hurum

Alle busslinjer innstilles, med unntak av linjene 150, 150E, 210 og 220 som vil innstilles mandag 9. april om streiken vedvarer. Follo

Busslinjene 350, 500, 500E, 506, 510, 515, 516, 520, 521, 522, 525, 550, 560, 565, 570, 575, 576, 590E og N590 vil rammes av eventuell streik. ​Romerike

Busslinjene 400, 400E, 405, 410, 420, 425, 100, N100, 110, N110, 120, 300, 310, 330, 335, 340, 345, 352, 360, 366, 370A, 370B, 375, 380, N380, N400, 412, 415, 417, 422, 423, 431, 435, 320, 385, 390, 390E, N390, 395, 396 og 397 vil rammes av eventuell streik. Nord-Jæren, Jæren og Dalane

Alle busslinjer innstilles, med unntak av skoleruter.





​