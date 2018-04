Tesla Model X var Norges nest mest solgte bil i Norge i mars. Det er oppsiktsvekkende, når vi vet at startprisen er rundt 600.000 kroner. I løpet av det neste året kommer også merkets virkelige volummodell: Model 3. Da er det kanskje ikke så rart at Tesla nå gjør seg klar for tidenes satsning på servicemarkedet.