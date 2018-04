Saken oppdateres!

Marit Bjørgen avsluttet langrennskarrieren med NM-tremil i strålende solskinn i Alta.

38-åringen gikk inn til sølvmedalje foran Astrid Uhrenholt Jacobsen, men måtte se seg slått med 31 sekunder av suverene Ragnhild Haga.

Dermed fulgte Haga opp OL-gullet med et NM-gull, og 27-åringen kan se tilbake på en fantastisk sesong.

Bjørgen avsluttet som vanlig svært sterkt og tok innpå Haga de siste kilometrene, men måtte til slutt ta til takke med sølvet.

Dermed er en æra i norsk langrennssport over.

– Det var fantastisk å gå. Folk heiet meg fram i sporet, sier en lykkelig Bjørgen til NRK.

– Jeg var fokusert da jeg gikk, men kjente jo på det. Det var veldig artig å avslutte på denne måten med den stemningen som var. En fantastisk måte å avslutte karrieren på.

Tidenes vinterolympier ble heiet i mål av lagvenninnene og Alta-publikumet.

– Jeg fikk frysninger nedover ryggen da jeg så dem sto der. Det er denne gjengen jeg kommer til å savne, sier Bjørgen til NRK.

– Therese betyr mye for meg

Bjørgen takker for støtten hun fikk langs løypen.

– Jeg har bare fått hyggelige tilbakemeldinger. I dag også da jeg gikk. Folk hadde laget plakater og heiet meg frem. Jeg har fått veldig hyggelige meldinger, sier hun til TV 2.

Bjørgen innrømmer overfor TV 2 at spesielt støtten fra Therese Johaug har betydd mye for henne. Johaug la ut en hyllest av Bjørgen på Isntagram da nyheten ble kjent.

– Det viktigste for meg er tilbakemeldingene fra de nærmeste. Therese for eksempel. Hun betyr mye for meg. Hun la ut et bilde på Instagram i går. Man blir jo rørt og veldig glad. Therese har betydd mye for meg, sier Bjørgen til TV 2.

Selv sa Johaug at tårene trillet da hun fikk beskjeden om Bjørgens avgjørelse.

– Tårene trillet, jeg må innrømme det. Det er så rart, hun har vært et av mine største forbilder hele veien. Vi har trent veldig mye sammen utenfor samling. Vi har pushet hverandre og sett at vi begge har utviklet oss ved å gjøre det, sa Therese Johaug til NRK.

– Ser frem til å være anonym

Nå ser Bjørgen frem til å slappe av med familien.

– Jeg kjenner at jeg er lettet og glad. Jeg gleder meg til å komme hjem til Marius nå.

– Kommer du til å savne å konkurrere?

– Jeg kommer nok til å savne det, men jeg gleder meg til å trekke meg tilbake også, og være anonym, sier Bjørgen.

– Det er vemodig, men en gang må ting ta slutt.​

Bjørgen varslet pressen om avgjørelsen fredag.