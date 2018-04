Rett etter eggdonasjonsdebatten på lørdag, skal Høyres landsmøte vedta ny politikk på såkalt grønn omstilling. Et av forslagene som ligger på bordet fra en enstemmig redaksjonskomité er at «Høyre vil vurdere å øke engangsavgiften på fossilbiler».

Spørsmålet om bilavgifter holdt på å krasjlande hele det borgerlige regjeringsprosjektet for halvannet år siden. Frp og Venstre som stod knallhardt mot hverandre om den såkalte «bilpakken». Venstre ville ha bilavgiftene opp. Frp ville gjøre det billigere å kjøre bil, også fossile biler. De kastet ultimatumer og trusler mot hverandre, før de til slutt fant et kompromiss langt på overtid. Stemningen mellom Venstre og Frp var da på et lavmål.

Mye har skjedd på borgerlig side etter at bilavgiftene holdt på å sprenge det borgerlige prosjektet før jul 2016. Venstre og Frp sitter nå sammen i regjering. De er godt i gang med å forberede neste års statsbudsjett. Hvis Høyre vedtar at de vil øke avgiftene på fossile biler, selv om de har lagt til ordet «vurdere» foran, så vil de hive en bensinkanne på det som er igjen av glør i den opphetede krangelen mellom Frp og Venstre om bilavgifter.



Statsministerens parti vil velge side og gi Venstre kraft og optimisme til å stå hardt på å øke avgiftene på bensin- og dieselbiler allerede i neste års statsbudsjett, for å forsere utskiftingen av bilparken fra fossil til fornybar.



Frp vil bli stående alene igjen på borgerlig side.

Saken splitter også Høyre. Delegater fra distriktene her på landsmøtet sier de bare kan overlevere velgerne sine til Frp hvis de vedtar dette, andre forstår ikke hvorfor Høyre skal gå i front for å øke bilavgiftene i en tid da Stortinget uansett har bestemt at salget av nye fossilbiler skal stanses innen 7 år.



Mens tilhengerne argumenterer både med klima og med økonomi. Norge hentet inn 9 milliarder færre avgiftskroner fra bilparken i fjor enn i 2010. Det kjennes på pengepungen til AS Norge når politikken virker og folk kjøper avgiftsgjerrige lavutslippsbiler.

Vedtar Høyre å si ja til eggdonasjon, tar de et lagt skritt vekk fra KrF. Vedtar de å øke bilgiftene, kan de detonere en avgiftsbombe rett inn i sin egen regjering.