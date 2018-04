Det er noe eget med første generasjon av Golf GTI. Den satte så til de grader en ny standard for folkelig morobil.



Det var riktignok et par andre som forsøkte seg med en litt sprekere utgaver av en helt vanlig bil, også før VW. Men det var med Golf GTI at konseptet virkelig fikk fotfeste. Den lille lommeraketten ble en kjempesuksess – og starten på en ny æra som også ga oss godbiter som Peugeot 205 GTI, Opel Kadett GSI og Ford Escort XR3i, for å nevne noen.

Nå har det rukket å gå 42 år siden første Golf GTI så dagens lys. Det ble produsert et anselig antall biler av denne generasjonen. Faktisk over 450.000!

Likevel begynner det å bli lenge mellom hver gang det dukker opp et strøkent eksemplar i bruktmarkedet. Men akkurat nå er det muligheter ...

Den ser ganske så uskyldig ut. Men dette var en skikkelig rampete bil i sin tid. Golf GTI Mk I er en klassiker, og strøkne og originale eksemplarer vil trolig bare stige i verdi.

Ser strøken ut

På finn.no ligger nemlig en 1983-modell – altså en av de senere variantene av første generasjons GTI. 1983 var for øvrig året da Golf GTI satte salgsrekord i Norge. Det ble solgt over 500 eksemplarer.

Bilen vi har funnet har ifølge annonsen en kilometerstand på 261.000. Men om du ser på bilen, skulle en ikke tro at den hadde gått så langt.

Den ser rimelig strøken ut på bildene – og selger opplyser at bilen er original og velholdt.

I annonseteksten står det videre at alt av slitedeler i understellet på bilen er skiftet, og at motor og drivverk er overhalt for 100 mil siden.

Slik ser det ut inni i en Golf GTI anno 1983. Foto: Roald, Berit, NTB

Dyr?

Prisen på godbiten er satt til 169.000 kroner. Det høres nok mye ut for mange, med tanke på alder og kilometerstand. Men faktum er at dette er en bil som kan vise seg å være en god investering.

Den selges av samler – og det er helt sikkert en god porsjon andre samlere der ute som gjerne vil ha hendene på dette eksemplaret.

Et morsomt lite poeng angående pris: Da Golf GTI ble lansert i Norge i juni 1976, kostet den drøyt 65.000 kroner!

Små designgrep

Det rene og nedtonede designet har forøvrig holdt seg godt. Golf GTI skilte seg ut fra de øvrige Golf-modellene med blant annet sorte lister, brede dekorstriper i sort nederst på sidene, sorte støtfangere, sort felt rundt bakruten, større frontspoiler samt sorte skjermbreddere.

Grillen var innrammet med røde lister og sammen med sort emblem samt et tydelig GTI-merke ga dette klare indikasjoner på hva som var i vente når man kikket i speilet….

Akkurat denne bilen har fått noen større BBS-felger enn det som var standard, og det gjør at den ser enda litt mer sint ut. Originalt var det 13" som gjaldt ...

Her kan du lese hva over 100 norske Golf-eiere synes om bilen sin

Nye seter

Bilen som selges i Oppland har også pen på innsiden. Her er det de klassiske instrumentene, GTI-rattet – og ettermonterte nye sportsseter som står i stil til resten av interiøret.

Golf GTI-salget har forøvrig ikke stoppet opp i løpet av årene som har gått. Over 5 millioner eksemplarer er solgt av de ulike generasjonene.

På bruktmarkedet kan du finne varianter i alle mulige prisklasser og tidsepoker - fra en sliten 1999-modell til drøyt 16.000 kroner - til en nesten ny spesialutgave av dagens GTI til en halv million kroner.

