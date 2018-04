Hæstad (37) smiler av episoden, men synes det er litt kjedelig at han ikke fikk med seg flasken hjem.

– Vi måtte innom tax-freen. Det ble rosévin i stedet, ler Hæstad når TV 2 tar kontakt lørdag morgen.

Fostervannet gikk

Hæstad og hans kone var på vei fra New York til Oslo da kabinpersonalet i SAS-flyet kom bort til hans plass og spurte om han kunne hjelpe. Fostervannet hadde gått hos en kvinne som var gravid i 28. uke.

– Når dette skjer, skal kvinnen ha tilsyn på sykehus. Jeg sørget for at hun fikk ligge og holdt seg i ro, og ga råd om at hun ble hentet av ambulanse på Gardermoen, forteller Hæstad.

Hæstad, som er spesialist i allmennmedisin og jobber ved Lund legesenter i Kristiansand, sier at det ikke var noen dramatikk rundt hendelsen. Kvinnen hadde ingen sammentrekninger, og hun ble hentet av ambulanse da flyet var trygt på bakken.

Takknemlig mannskap

Kabinpersonalet var naturlig nok glade for at han hadde hjulpet til og overrakte en flaske champagne som takk for hjelpen under turen.

– SAS var kjempetakknemlige. De ønsket meg kun det beste, og kapteinen tok meg i hånda på vei ut av flyet. Det var god stemning, forteller legen.

Hæstad skulle videre med SAS til Kristiansand. Da han skulle gjennom sikkerhetskontrollen i transfer-området, oppsto et uventet problem. Flasken kunne ikke bli med på neste fly fordi den ikke var i en forseglet pose.

– Vi ble tatt pent og pyntelig til side og fikk beskjed om at det ikke gikk. Det var ikke noe slingringsmonn, forteller Hæstad.

Maks 100 milliliter

Kommunikasjonsrådgiver Lasse André Vangstein ved Oslo lufthavn bekrefter at reisende som kommer fra land utenfor Schengen, må gjennom sikkerhetskontrollen før de kan gå om bord i fly som skal videre.

Om Hæstad skulle reist videre med et annet selskap, måtte han hentet ut bagasjen og sjekket inn på nytt. I så fall hadde han hatt mulighet til å legge flasken i innsjekket bagasje.

Men Hæstads koffert ble sendt direkte til Kristiansand, så champagneflasken måtte han ta med som håndbagasje gjennom sikkerhetskontrollen. Og i sikkerhetskontrollen gjelder den vanlige regelen om at man ikke har lov til å ta med seg mer enn 100 milliliter væske i en beholder.

– Jeg skjønner at dette kan virke rigid og vanskelig, men reglene er bestemt av Luftfartstilsynet og basert på et internasjonalt regelverk. Dette er vi nødt til å forholde oss til. Her hadde sikkerhetskontrolløren ikke gjort jobben sin om han slapp flasken gjennom, sier Vangstein til TV 2.

Han legger til at kabinpersonalet kunne lagt flasken i en forseglet pose om bord i flyet. I så fall hadde det vært mulig å ta den med gjennom sikkerhetskontrollen og om bord på neste fly.

Lover å kontakte legen

Tonje Sunde, pressekontakt i SAS, sier til TV 2 at det var en ren forglemmelse at flasken ikke ble lagt i en pose som ble forseglet. Hun viser til at besetningen hadde fullt fokus på situasjonen med den gravide kvinnen.

– Besetningen ba om en prioritert landing. På flyplassen ventet en ambulanse. Situasjonen ble svært godt håndtert, og hovedfokuset var naturlig nok på passasjeren og på sikkerheten. I denne situasjonen tenkte man dessverre ikke på å legge flasken i en pose, sier Sunde.

Hun legger til at SAS er svært takknemlige for hjelpen fra doktor Hæstad og synes det er leit at han ikke fikk med seg flasken hjem.

– Vi tar kontakt med legen for å kompensere for tapet hans, lover Sunde.

