TV 2 har den siste tiden satt fokus på at stadig flere nordmenn rammes av hørselproblemer. Innen 2020 vil hele én million av befolkningen slite med hørselen.

Nå viser Kantar TNS Helsepolitiske barometer at svært mange unge oppgir at de sliter med å følge samtaler i sosiale sammenhenger. Hele 30 prosent, nærmere én av tre personer under 30 år sier de har lytteproblemer i sosiale sammenhenger. 22 prosent sier at de har problemer med å følge samtaler på spisesteder.

– Det bekrefter den utviklingen vi har sett. Vi vet at mange unge sliter, og her er det nødvendig å rope et varsku. Mange barn og unge bruker utrolig mye energi på å late som at de hører, sier Anders Hegre. Han er generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund (HLF).

Hegre sier mange, spesielt unge, får tinnitus etter å ha hørt på høy musikk,

Kurven er, ikke overraskende, stigende for aldersgruppene. Blant de mellom 45 og 59 år er det 35 prosent som sier at de sliter i sosiale sammenhenger og på spisesteder, mens hos de over 75 år er det bare seks prosent som sier at de ikke sliter i det hele tatt.

«Tripadvisor» for hørselshemmede

At det er spesielt vanskelig å holde den gode samtalen på restauranter og utesteder, er noe HLF er godt kjent med. For å gjøre situasjonen bedre, ønsker de å innføre merking av spisesteder, slik at de som har god akustikk kan få et smilefjes.

– Det er en app under utvikling, slik at du kan stå på Grünerløkka og finne et passende sted i nærheten. Vi vil basere oss på tilbakemeldinger fra brukere, slik at det blir et slags svar på Tripadvisor, sier Hegre.

I undersøkelsen svarer over halvparten av de spurte at de ønsker opplæring i støyvett i skoler og barnehager. Det gleder HLF.

– Vi er veldig positiv til at barn tidlig får forståelse av hvor skadelig det kan være med høy lyd. Derfor ønsker vi kampanjer som når alle, både småbarn, elever og de ansatte. Jo tidligere, jo bedre.

Alle bør testes

37 prosent av spurte mener det burde være en maksgrense på konserter. Om det er riktig å innføre det, har ikke landsforeningen bestemt, men Hegre sier det er viktig å være bevisst på tre forhold når man er på konsert:

– Ta pauser, bruke ørepropper - og ikke stå rett ved høyttalerne.

HLF er opptatt av at alle over 60 år skal få testet hørselen. Det ønsker også befolkningen - hele 84 prosent av de spurte mener eldre må få dette tilbudet.

– Ubehandlet hørselstap er en årsak til demens og vi vet at høreapparat kan forebygge sosial isolasjon og depresjon. Myndighetene ønsker at folk skal stå lenger i jobb, men har ingen plan for hvordan utfordringene skal håndteres sier Hegre. Han sier obligatorisk hørselstesting må inn, slik at folk raskt kan ta i bruk nødvendige hjelpemidler.

– Og så er det viktig at med god oppfølging. Altfor mange putter høreapparatet rett i skuffen. Det må det bli slutt på.

