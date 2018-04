En oktoberdag 1966 kjørte 38 år gamle Louise Pietrewicz av gårde med sin kjæreste, politibetjenten William Boken, fra Suffolk County i delstaten New York i USA.

De to ble sist sett kjørende ut fra familiens gård i Sagaponack.

Siden ble Louise aldri sett igjen.

Tilbake satt en uvitende, fortvilt familie, deriblant Pietrewiczs 11 år gamle datter. Verken de eller noen av 38-åringens venner så henne noensinne i live etter denne dagen i 1966.

Funnet i kjeller

Denne uken kunne lokalavisen Suffolk Times avsløre at levninger av Pietrewicz er funnet begravet under en kjeller i byen Southold – 52 år etter at hun forsvant.

Avisen har i lengre tid drevet undersøkende journalistikk for å finne ut hva som skjedde med Pietrewicz. I høst laget de også en dokumentar om forsvinningen. De har også kritisert politiet for svak etterforskning av saken i 1966.

På bakgrunn av dette besluttet politiet i Suffolk å gjenåpne etterforskningen av saken. For få uker siden kom gjennombruddet, hvor det ble gjort funn av levninger. Onsdag kom svarene på DNA-prøvene som bekreftet av de stammer fra Pietrewicz.

Truet kona

Politiet sa at de ikke mistenkte husets nåværende eiere for å være innblandet i saken. Derimot rettet de søkelyset mot husets tidligere eier – Louise Pietrewiczs politikjæreste, William Boken. Han døde i 1982.

Boken og Pietrewicz var kjærester i hemmelighet, ettersom Boken var gift med en annen kvinne.

Politiet opplyser i en pressemelding at de allerede i 2013 gravde opp deler av kjelleren og søkte der, uten resultat. Men etter å ha avhørt Bokens tidligere kone, som nå er i 80-årene, på nytt, ble de sikre på at noe skjulte seg under kjelleren.

Ifølge Suffolk Times​ hadde politibetjenten flere ganger truet og vært voldelig mot sin kone, Judy Terry, gjennom årene de var gift. Han skal blant annet ha sagt «Hold kjeft, ellers ender du opp i kjelleren med den andre bitchen».

Politimannens tidligere kone skal i de nyeste avhørene også ha fortalt at hun så ektemannen grave ned en kropp i kjelleren.

Terry har i mange år levd uvisshet og frykt for at hennes voldelige eksmann var i live, ifølge lokalavisen. Derfor turte hun heller aldri å fortelle om det hun hadde sett. Avisens granskning førte imidlertid til at de fant Bokens dødsattest, og kunne vise den til Terry. Da turte hun å fortelle det hun visste til politiet, skriver avisen.

– Hun ville aldri forlatt meg

Datteren, Sandy Blampied, er nå 63 år gammel. Hun husker at hun vinket farvel til moren sin for siste gang i 1966 da hun var 11 år gammel. Siden har hun aldri sluttet å lete etter moren.

– Hun ville aldri ha forlatt meg. Hvis hun levde ville hun ha ringt meg, har Blampied uttalt til lokalavisen.

63-åringen er overveldet over at saken nå er oppklart, 52 år etter morens forsvinning.

– Jeg er glad, men det er surrealistisk, sier Blampied til The Suffolk Times.

Pietrecewiczs bror, Leo Jasinski, er også lettet over at saken har fått en oppklaring.

– Nå får vi ha en begravelse, og Sandy kan få et sted å besøke moren sin. Det er de beste nyhetene vi kunne ha fått. Jeg trodde aldri jeg skulle få høre dette, sier han til avisen.