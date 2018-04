TRONDHEIM (TV 2 Sporten): I år som i fjor ble Rosenborg tildelt et opplagt favorittstempel i forkant av årets eliteseriesesong.

– Det er bare å dele ut gullet til Rosenborg, erklærte Odd-trener Dag-Eilev Fagermo da TV 2 møtte ham på eliteseriens kick-off på Åråsen i forrige måned.

Kåre Ingebrigtsen mente på sin side at laget hans var langt mer samspilte og innforstått med klubbens måte å spille på enn sesongen i forveien – da de vant serien sju poeng foran Molde.

Men selv i den rustne starten på 2017-sesongen sto trønderne med seks poeng etter tre kamper. Nå står de med to av ni mulige.

– Ikke kritisk

Og enda verre: Hovedutfordreren til seriegullet, Molde, har åpnet forrykende med full pott på de tre første matchene. Med seier på Lerkendal søndag vokser luka til hele ti poeng.

– Vil det i så fall være kritisk?

– Kritisk er det sjeldent etter fire serierunder, men da vil vi være langt bak. Det har vi ikke lyst til. Vi har tapt én kamp nå og har to uavgjorte. I fjor var vi heldige og vant samme type matcher, i år har det ikke bikket i vår favør, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

Han gikk til det uvanlige skritt å stenge fredagens trening for media, med unntak av de første par minuttene.

Men ikke fordi Rosenborg kjenner på presset, insisterer han:

– Det er for å få litt ro, jobbe med struktur, dødballer og sånne ting. Vi har kanskje oppnådd det vi ønsker å oppnå, ved at alle stiller spørsmål om det og det blir spekulasjoner. Dette handler om å jobbe i fred og ro.

– Så dere ville gjort det samme om dere sto med ni poeng nå?

– Ja, i den situasjonen her tror jeg definitivt vi ville gjort det.

– Så dette handler ikke om at dere kjenner presset?

– Du føler alltid press i RBK. Det er ikke så ofte vi gjør det (stenger treninger), men jeg tror vi skal gjøre det oftere, så folk venner seg til det. Hver gang vi gjør det blir det et voldsomt oppstyr. Men det er ikke så uvanlig, hevder Ingebrigtsen.

Kjøper ikke forklaringen

TV 2s ekspert, Jesper Mathisen, kjøper ikke helt forklaringen fra RBK-bossen.

– Jeg har aldri vært fan av stengte treninger, og aldri skjønt hvorfor lag i Norge gjør det. Det er ikke SÅ mye trykk fra media og supportere. Dette er et tegn på at Rosenborg ikke er fornøyde med hva de har levert, og det er helt naturlig, men det er også et tegn på at Kåre & co er litt stresset, mener han, og legger til:

– Rosenborg vil selv aldri si at de er stresset, men det er ikke tvil om at det de viser i serieåpningen og i vinter, har vært alt annet enn overbevisende. I fjor var de heller ikke kjempegode spillemessig, men de tok masse poeng i starten av sesongen, og de var veldig solide defensivt. Det samme har jeg ikke sett denne sesongen.

På overgangsvinduets siste dag hentet imidlertid Rosenborg inn tidligere landslagsstopper Even Hovland fra Sogndal, i tillegg til Rafik Zekhnini på lån fra Fiorentina.

Men selv uten forsterkningene er ikke Kåre Ingebrigtsen i tvil om at de er bedre stilt enn Molde.

– Den beste utgaven av Rosenborg er fortsatt klart bedre enn den beste utgaven av Molde. Vi må bare jobbe for å være den beste utgaven av oss selv.

– Er du sikker på at det er sånn?

– Ja, det er jeg. Og det er du også, sier Ingebrigtsen og gliser.

Selvsikkerhet har heller aldri manglet hos Nicklas Bendter og Pål André Helland – som heller ikke virker altfor stresset over situasjonen.

På ingen måte fornøyd

Selv om Bendtner på ingen måte er fornøyd med hvordan han og laget har innledet sesongen.

– Jeg føler egentlig at jeg jobber bra, men jeg har ikke hatt et skudd på mål på tre kamper. Det er jeg ikke tilfreds med. Det er gjerne slik i starten av en sesong, at det er vanskelig å finne hverandre igjen og lære hverandre å kjenne. Men det er bare et spørsmål om tid, sier han til TV 2.

– Hva skal til for at du finner tilbake til ditt beste?

– Det må starte med at jeg får sjanser. Hvis jeg så brenner dem, kan du komme etter meg, sier dansken.

Han minner om at avstanden til Molde kun vil være fire poeng med seier på søndag.

– Vi er det sterkeste laget, men vi har ikke fått det til å fungere. Når vi finner hverandre igjen, som i fjor, er vi utrolig sterke, sier Bendtner

Pål André Helland mener kampene mot Molde er de artigste å spille, og det at Rosenborg til en viss grad har kniven på strupen søndag endrer ikke på det.

– Hvis vi taper har vi fortsatt 26 kamper å fikse det på. Vi får prise oss lykkelige over at vi er så tidlig i sesongen. Vi tenker ikke på tabellen ennå, men det at vi ikke har vunnet en kamp er fryktelig pinlig. Det river og brenner i oss, sier kantspilleren.

– Det har lugget offensivt, vi er blitt for statiske, og jeg tror nesten ikke det har vært pasninger inn i bakrom heller. Kommer vi inn bak dem, vil vi få lagt inn til spissene. Det er sammensatt. Ingen har vært i nærheten av sitt beste. Det ville vært mye verre hvis folk var på maks, og vi bare sto med to poeng.

– Ville hatt Solskjær som spiller

Molde har motsatt formkurve, men Helland vil ikke høre snakk om at bortelaget er i nærheten av noe favorittstempel på Lerkendal.

– Jeg tror ingen norske klubber noen gang, uansett om Rosenborg er i 3. divisjon, kommer hit til Lerkendal som favoritter. Molde er et av de beste lagene i Norge, men på Lerkendal er vi favoritter uansett hvor dårlig form vi er i. Dessuten lever disse kampene sitt eget liv, sier han.

– Hvilke Molde-spillere ville vært gode nok for førsteelleveren til Rosenborg?

– Det måtte vært Solskjær i glansdagene, svarer Helland etter en lang tenkepause.

Jesper Mathisen er enig i at Rosenborg har den beste troppen. Men han tror de er nervøse over at det er nettopp Molde som står med ni poeng av ni mulige.

– Det er veldig tidlig i sesongen. Om det var et annet lag enn Molde som hadde muligheten til å få en luke på 10 poeng ville ikke Rosenborg vært stresset. Men akkurat Molde har en enorm bredde i stallen, ressursene og har vist at de kan vinne eliteserien med mye av det samme mannskapet og trenerteamet, sier han.