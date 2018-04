Fredag kveld var det duket for årets aller første Norske talenter-semifinale direktesendt fra Fornebu.

Og talentkonkurransen kunne by på blant annet vakkert fiolinspill, magisk trylling, akrobatikk, utrolig rubics cube-triks og nydelig dans. I tillegg kunne sendingen by på litt dramatikk, da det så ut som om det oppsto brann i studio.

Det var også dommerne Janne Formoe og Mona Berntsens aller første direktesendte semifinale, og Janne Formoes engasjement var til å ta og føle på i løpet av kvelden.

– Man ser at du elsker å sitte der, smilte Solveig Kloppen til henne.

Gikk videre

Men til tross for at nivået var høyt – denne gangen var det bare to som kunne være med videre i konkurransen, og seerne bestemte at det ble Tuva Lutro og Rune Carlsen.

Etter at alle opptredenene var fremført, holdt Mia Gundersen en knapp på Tuva, Mona og Janne holdt en knapp på Rune, og Bjarne Brøndbo holdt en knapp på Kristine.

Da seerne hadde stemt, sto det mellom rubics cube-magikeren Rune Carlsen, sangfenomenet Tuva Lutro (12) og fiolin-talentet Kristine Emilie Krüger (14). Rune fikk flest stemmer, og gikk rett til finalen, mens dommerne måtte velge mellom Kristine og Tuva.

Da de ikke klarte å bli enige, var det den med mest stemmer som gikk videre, og det var Tuva.

Var forhåndsfavoritt

Fra før av var det klart at det 12 år gamle sangtalentet Tuva Lutro er en av favorittene til å vinne årets talentshow. Hun gikk rett til semifinalen etter å ha fått gullknappen av Mia Gundersen.

– Det var helt vanvittig! Da jeg så de gullflakene komme ned, tenkte jeg bare: «Wow!». Så kom familien min ut på scenen, og da begynte jeg å gråte, svarer Tuva på spørsmål om hvordan hun opplevde det, sa hun til TV 2 før sending.

Hun fortalte også at hun ikke hadde noen tro på at hun skulle gå videre, siden nivået var så høyt.

Fikk Janne til å gå i fistel

Mange ble nok både forvirret og litt sjokkert over magikeren Rune Carlsen, som lurte dommerne trill rundt med sine utrolige rubics cube-triks.

Dommerne måpte etter å ha sett opptredenen, og Janne Formoe visste ikke hvor hun skulle gjøre av seg. Se den fantastiske reaksjonen hennes i videoen under.

Utrolig imponerende felespill

Også Kristine Emilie Krüger (14) imponerte stort med sine utrolige fiolin-evner. Hun fikk stående applaus fra dommerne etter opptredenen.

– Du er en kunstner! sa dommeren Mona Berntsen.

18. mai blir det avgjort hvem som vinner norske talenter 2018. Se alle kveldens opptredener her: