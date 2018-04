​Se Manchester City – Manchester United lørdag klokken 18.30

Supersvensken Zlatan Ibrahimovic forlot nylig Manchester United til fordel for MLS og LA Galaxy etter halvannet år på Old Trafford.

​Se Zlatans to scoringer i debuten for LA Galaxy i Sportsnyhetene øverst!

José Mourinho, mannen som hentet «Ibra» til Manchester United gratis fra franske PSG tilbake i 2016, har imidlertid fått mye kritikk for sin defensive spillestil med rødtrøyene. Enkelte mener at Mourinho bør skiftes ut til sommeren.

– Han hadde ett problem med meg

Zlatan Ibrahimovic mener imidlertid at portugiseren fremdeles er rett person for jobben.

HYLLER SJEFEN: Zlatan Ibrahimovic mener Mourinho fremdeles er rett mann for Manchester United. Foto: Kirsty Wigglesworth

– Jeg liker Mourinho. Han er «The Special One». Han liker å vinne. Han har vunnet overalt hvor han har vært. Han fikk meg til å føle meg bra. Han ga meg stort ansvar, sier Zlatan til

36-åringen innrømmer samtidig at Mourinho hadde ett problem med angriperen.

– Han sa at han bare hadde ett problem med meg: Det var når han skulle la meg få hvile, røper Zlatan.

Manchester United røk som kjent ut av Champions League i åttedelsfinalen mot Sevilla tidligere denne sesongen og er ute av kampen om Premier League-tittelen.

Men Ibrahimovic mener Mourinho fremdeles har mulighet til å redde sesongen for rødtrøyene.

– Vi får håpe det, de har ett trofé igjen å spille for, FA-cupen. Så jeg håper at de vinner den. Forrige sesong gikk det veldig bra og vi tok tre titler. Da hadde vi et nytt lag, ny trener, en del nye spillere. Så jeg håper det fortsetter på samme måte, konkluderer Zlatan.

– Manchester United må vinne titler

Spisstjernen slår fast at det er helt essensielt for en klubb som Manchester United å vinne troféer.

– I en toppklubb som Manchester United må man vinne titler, slik er det bare for den klubben. Om du ikke vinner, tilhører du ikke toppen, konstaterer MLS-angriperen Zlatan Ibrahimovic om sin tidligere arbeidsgiver.