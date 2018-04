Berit Hamre Myrland (39) har kreft i skjoldbruskkjertelen med stor spredning.

Hun kommer til å dø av dette, men medisinen Levima kan forlenge livet hennes med måneder eller år.

TV 2 fortalte torsdag at Berit møtte opp til legetimen der hun skulle få første behandling 1. mars, men at hun da fikk vite at medisinen var for dyr.

– Legen min sa at hun hadde fått beskjed samme dag om at hun ikke kunne foreskrive det lenger, forteller Berit.

Innsamling

Berit har en datter, Sigrid, som er to og et halvt år gammel. Derfor betyr all den ekstra tiden hun kan få enormt mye.

– Jeg vil veldig gjerne leve så lenge at jeg kan snakke med henne om at jeg er syk, slik ta hun ikke føler seg forlatt, sier hun.

Da det ble klart at helsevesenet ikke lenger ville betale for medisinen, ble det satt i gang en innsamling for Berit.

Ifølge innsamlingssiden koster behandlingen 60.000 kroner i måneden.

Nå er det kommet inn over 400.000 kroner, og Berit har startet behandlingen på et privat sykehus mens hun venter på en løsning i det offentlige helsevesenet.

Massiv økning

Det var etter at sykehusene tok over regningen for 114 kreftmedisiner som tidligere ble betalt av folketrygden, at rundt ti kreftmedisiner blir vurdert på nytt. De vurderer da om effekten er god nok i forhold til prisen den koster.

Beslutningsforum, som vurderer dette, mener nå at medisinen til Berit er for dyr.

Kreftforeningen har siden nyttår opplevd stor økning i bekymrede pasienter som tar kontakt med dem.

– Det har vært en massiv økning hos oss av kreftpasienter som er bekymret for at de ikke vil få medisiner de kan ha nytte av gjennom det offentlige helsevesenet, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, til TV 2.