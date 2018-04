Forrige uke fikk Chris Matthews (27) fra Oxfordshire i England en ubehagelig opplevelse da han, fem familiemedlemmer og fire brannmenn måtte til sykehus etter å ha pustet inn et giftstoff i hjemmet hans.

Årsaken til det plutselige sykdomsutbruddet var at det farlige giftstoffet palytoxin, hadde sluppet ut i luften da Matthews flyttet koraller fra et akvarium på soverommet til et annet, det skriver The Mirror.

Han tok også ut steiner fra akvariet og skrapte av koraller som hang fast. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert.

Trodde det var influensa

Alt ble enda verre da 27-åringen og kjæresten lukket døren til rommet og la seg for å sove.

Da de våknet dagen etter følte de seg «groggy», men regnet med at det var influensa som hadde skylden. Matthews forteller blant annet om irriterte øyne, pustevansker, hosting og feber.

– Men det var verre enn influensa. Vi kunne ikke konsentrere oss om noe som helst, sier han til The Mirror.

​ Da resten av familien også begynte å føle seg dårlig, ringte Matthews nødnummeret.

– Det var da vi merket at de to hundene våre hadde liknende symptomer at vi skjønte at noe ikke stemte, sier han.

Fire brannmenn som kom til stedet for å hjelpe familien pustet også inn giftstoffet og alle ti ble sendt til sykehus.

Brannmennene og tre av familiemedlemmene ble skrevet ut av sykehuset etter noen timer, mens Matthews, kjæresten og moren hans ble værende til dagen etter for observasjon og tester.

Farlig korall

Christ Matthews er ingen amatør når det kommer til akvarier. Han har drevet med tropiske fiskearter i omlag tolv år og trodde selv at han var klar over potensielle farer ved hobbyen.

– Jeg visste at palytoxin kan drepe deg hvis det blir inntatt, og at koraller kan gi utslett hvis man ikke håndterer dem med forsiktighet. Men jeg hadde ingen anelse om at det å ta korallene opp av vannet kunne gjøre giften luftbåren, sier han.

Til tross for den skremmende hendelsen er ikke Matthews redd for å fortsette med hobbyen sin. I fremtiden kommer han dog til å være mer forsiktig når han holder på med akvariet sitt.

– Hvis vi hadde vært én natt til på det soverommet hadde livene våre stått i fare, sier han, og legger til:​

– Hva om det hadde vært et lite barn eller noen eldre i huset?

Overdreven renslighet

Matthews mener at korallen som stod bak det farlige giftutslippet i familiens hjem heter Heteroxenia Fuscescens. Men ifølge biolog og leder i Norges Zoohandleres Bransjeforening, Svein A. Fosså, kan det ikke stemme.

– Nei, her har det vært en forveksling. Kolonianemoner er de eneste korallene som har giftstoffet palytoxin - som kan være luftbåren.

Han forteller at det er en helt vanlig korall i Norge. Men det har ikke vært noen registrerte tilfeller av forgifting her til lands.

Biolog Svein A. Fosså sier det viktigste er å være snill mot korallene. Det er bare når de er stresset de slipper ut gift.

– Årsaken til at det har vært flere episoder i England og USA i det siste er at man nå skal være ekstremt renslig. Når man drar opp korallene, og skrubber de av steinene - for så å holde dem opp av vannet, utsettes dem for stress. Da slipper de ut giftstoffene.

Han sier at det heldigvis ikke er meldt om dødsfall, selv om det er synd når folk blir syke.

– Hvis man er snill med korallene, så er de ufarlige. Skal de flyttes til andre steder, bør de flyttes i vann.

Man må være snill med dem. Det har heldigvis ikke vært noe tilfeller av dødsfall, men folk blir syke om man stresser.