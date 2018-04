​Se Manchester City – Manchester United lørdag klokken 18.30

Manchester Citys manager Pep Guardiola kommer fredag med noen smått sensasjonelle påstander.

Spanjolen hevder at han for bare noen måneder siden fikk muligheten til å signere både Paul Pogba og Henrikh Mkhitarayan fra Manchester United av duoens mektige agent Mino Raiola.

Den omstridte agenten Mino Raiola har tidligere uttalt seg svært kritisk om Guardiola, og omtalte ham som en «feig bikkje» på grunn av behandlingen Zlatan Ibrahimovic i sin tid fikk av treneren i Barcelona.

– Kom med tilbudet for noen måneder siden

Det var i forbindelse med spørsmål om Raiola Guardiola kom med opplysningene om at han ble tilbudt Pogba og Mkhitarayan til Manchester City under vinterens overgangsvindu i januar.

– Jeg kan svare ham. Jeg har et spørsmål, så ja, jeg vil svare ham, sa Guardiola ifølge The Telegraph, før han fortsatte:

– Jeg vet ikke hvorfor jeg skal være slik. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal være en dårlig person. Jeg snakker aldri med Raiola, så jeg vet ikke hvorfor han har den meningen om meg. Kanskje Ibrahiomvic kan forklare mange ting om meg. Men han (Raiola) er en mann som for to måneder tilbudte meg å kjøpe Mkhitaryan og Pogba. Hvorfor, konstaterte Guardiola.

Guardiola hevder at han takket nei til tilbudet om å kjøpe Pogba og den nåværende Arsenal-spilleren Mkhitarayan.

– Hvorfor kom han med tilbudet? Han var interessert i at Mkhitaryan og Pogba skulle komme til oss å spille. Så jeg er en fyr som han ønsker å sende spillere til. En person som meg, som er en bikkje. Å sammenligne meg med en bikkje er ikke bra. Han må ha respekt for hunder, mente Guardiola.

– Han er for dyr for oss

Manchester City-manageren hinter imidlertid om at han kunne tenkt seg en spiller som Pogba i troppen.

– Pogba er en utrolig spiller. En topp, topp spiller… Men jeg sa nei. Vi har ikke nok penger til å kjøpe Pogba fordi han er en så dyr spiller, uttalte Guardiola.

Agenten bekrefter historien

Mino Raiola bekrefter at han tilbød Manchester City spillere i januar.

– Jeg snakket ikke direkte med ham. Jeg tilbød ikke han (Guardiola) spillere, men til Manchester City. Det er en fantastisk klubb med en fantastisk manager. Men hvem jeg snakker om, vil jeg ikke kommentere. Det overlater jeg til klubbens ansvarlige, sier den omstridte agenten i en offisiell uttalelse, ifølge The Daily Mirror.

Henrikh Mkhitaryan forlot som kjent Manchester United i en byttehandel med Arsenals Alexis Sánchez i januar.

Paul Pogba skal ifølge ryktebørsen ha havnet på kant med José Mourinho, og det spekuleres i om agent Mino Raiola vil forsøke å finne en ny klubb til midtbanestjernen til sommeren.